Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Sie kommt noch in diesem Jahr, die Umgestaltung der Großsachsener Straße zwischen Vordergasse und Kapellenweg. Einstimmig sprachen sich die Hirschberger Gemeinderäte bei ihrer gestrigen Sitzung für die Neugestaltung dieses Straßenabschnitts aus, wobei sie übereinstimmend die Variante vier der von Bürgermeister Manuel Just vorgestellten Umgestaltungsmöglichkeiten bevorzugten.

Bei dieser Variante wird der gesamte Abschnitt zwischen Vordergasse und Kapellenweg niveaugleich mit Betonsteinpflaster ausgebaut. Zur Verkehrsberuhigung sollen an einigen Stellen Bäume gepflanzt werden. Eine gepflasterte Mittelrinne sorgt für die Entwässerung. Gleichzeitig werden die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen erneuert.

Gegenüber der nahezu baugleichen Variante drei, bei der die Wasserführung durch zwei seitlich angeordnete Rinnen erfolgen sollte, sah Just in der Variante vier mit der Mittelrinne den Vorteil, dass durch diese die Fußgänger eher etwas mehr zur Fahrbahnmitte hin sich bewegen würden, was eine weitere Verkehrsberuhigung mit sich bringen könnte. Zudem sei mit der Variante vier ein zukünftiger verkehrsberuhigter Bereich leichter möglich. Eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge von 30 auf 20 Kilometer pro Stunde ließe sich sogar recht schnell umsetzen.

In den anderen beiden Varianten, die eine Einbahnstraßenregelung beziehungsweise teilweise Reduzierung der Fahrbahnbreite beinhalteten, sah Just eher Nachteile. So habe sich die Reduzierung der Fahrbahnbreite in einem Pilotversuch im Jahr 2008 nicht bewährt. Eine Einbahnstraßenregelung dagegen würde "den Ort entzweien", so Just, da dann nicht mehr die Möglichkeit bestünde das Rathaus von beiden Seiten anzufahren.

Dieser Argumentation schlossen die Gemeinderäte weitgehend an. Fritz Bletzer von den Freien Wählern plädierte bei den zu pflanzenden Bäumen allerdings dafür, dass "es sich um richtige Bäume handelt und nicht um Alibipinsel", also dünne Bäumchen, die zudem noch zurückgeschnitten werden.

Den Bäumen sprach Jürgen Steinle von der GLH auch eine verkehrsberuhigende Funktion zu. Dem schloss sich ebenso Oliver Reisig von der FDP an: "Bäume sind besser als jedes Schild für die Verkehrsberuhigung". Zudem sah er in der Variante vier den Vorteil, dass damit weitere Planungsfreiheit für die Umgestaltung des Bereichs um den Platz gegenüber dem Rathaus gegeben sei.

Eva-Marie Pfefferle (SPD) wünschte sich, dass die Neugestaltung der Großsachsener Straße dazu führe, dass alle Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoller miteinander umgehen. Für Karl Schnell (CDU) war die rasche Umgestaltung der Großsachsener Straße in Hinblick auf die Wasserleitungen besonders wichtig. So seien die Wasserleitungen teilweise verkalkt und an einigen Stellen auch die Abwasserleitungen kaputt, so dass diese im Zuge der Neugestaltung der Straße ersetzt werden können.

Nach Rückfrage von Jürgen Steinle bezüglich der vorgesehenen Schaffung einer "Torsituation" in der Großsachsener Straße im Bereich des Rathauses, erläuterte Just schließlich, dass hier im Bereich des ehemaligen "Saasemer Tors" eine besondere Pflasterung den Torcharakter betonen soll.