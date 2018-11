Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Der Kulturring Neckarhausen ist seit über 60 Jahren eine lose Vereinigung, um den Neckarhausener Vereinen und Organisationen ein gemeinsames Forum zu geben. Im Frühjahr nun hatten die Vereinsvertreter beschlossen, die Vereinigung mit der Gründung eines Vereins in eine neue Form zu gießen. Die Gründungsversammlung des Vereins "Kulturrings Neckarhausen" fand am Mittwochabend in der MGV-Gaststätte in Neckarhausen statt.

Vor die Gründung eines Vereins hat das deutsche Vereinsrecht allerdings einige regulatorische Hürden gesetzt, die zunächst überwunden werden müssen. Dazu gehört zunächst die Formulierung einer Satzung. Diese Fleißarbeit hatte Kulturring-Vorsitzender Markus Schläfer der Versammlung in Form einer Vorabausfertigung schon abgenommen, und im Folgenden galt es, einige Unebenheiten in den Formulierungen zu glätten. Schützenhilfe leisteten hier der Edinger Heimatbund-Vorstand und Hauptamtsleiter Wolfgang Ding.

Im Gegensatz zum altbekannten Kalauer reichen hier nicht drei Personen, um einen Verein zu gründen. Deren sieben müssen es sein, die die Satzung abzeichnen. Nachdem auch dies erledigt war, erklärten 38 Anwesende ihren Beitritt und stimmten im Folgenden über den Vorstand ab, der aus Vorsitzendem, Kassenwart und Schriftführer besteht. Da diese laut soeben beschlossener Satzung einzelvertretungsberechtigt sind, entfiel die Wahl von Stellvertretern.

Ohne Gegenvorschläge und -stimmen wurde sodann mit Markus Schläfer (Vorsitzender), Christian Rosenzweig (Kassenwart), Melanie Striehl (Schriftführerin) sowie Elvira Kirsch und Bernhard Biundo als Beisitzer der "alte Vorstand" der Vereinigung zum neuen Vorstand des neuen Vereins gewählt. In diesem können nun neben Vereinen und Organisationen auch Privatpersonen Mitglied werden. Eine Entscheidung hierüber liegt beim Vorstand. Diese habe den Vorteil, dass man auch Menschen ansprechen könne, die nicht in Vereinen tätig sind, erläuterte Schläfer.

Nun galt es noch, die Beitragsgebühren festzulegen. Hier einigte sich die Versammlung einstimmig auf einen Jahresbetrag von zehn Euro für Privatpersonen und 20 Euro für Vereine. Die Beiträge sollen - wie es die bisherige Praxis gewesen sei - im Wesentlichen für Präsente bei Vereinsjubiläen und Ähnlichem verwendet werden, berichtete Markus Schläfer auf Anfrage. Jetzt kann das Vereinsleben fast schon beginnen. Es fehlt nur noch die Anmeldung beim Amtsgericht und beim Finanzamt. Und Geduld, denn die Eintragung ins Vereinsregister kann schon mal einige Wochen dauern.