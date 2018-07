Ladenburg. (stu) Der behindertengerechte Straßenbelag und die Barrierefreiheit in der Altstadt standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe des Sozialverbandes VdK. Im Würzburger Hof forderte Vorsitzender Hartmut Müller, den Behindertenparkplatz vor dem Rathaus zu verlegen, denn derzeit könnte das Rathaus nur über eine Treppe erreicht werden.

Außerdem kritisierte Müller die Öffnung des Bachbetts in der Hauptstraße. Dadurch sei eine inakzeptable Gefahrenstelle entstanden. Vor dem Einzelhandelsladen Olive sei "das Loch" (Müller) nicht abgesichert. Dies bemängelte auch Hans Buchta, der den Zustand sogar als gefährlich einstufte. Er befürchtet, dass auf die Stadt eines Tages eine Klage zukommen könnte.

Einen neuen Kritikpunkt setzte Müller mit dem Zustand des Marktplatzes auf die VdK-Agenda. Den Platz hätte man bei den Leitungsarbeiten gleich neu pflastern müssen, so Müller. "Wenn man saniert, dann sollte man keine halben Sachen machen." Dafür sei der Marktplatz als zentraler Punkt der Stadt eine zu wichtige Anlaufstelle für gehbehinderte Menschen. Hier finde der Wochenmarkt statt, hier stehe die Apotheke. Auch die Gastronomie sei für Menschen mit Behinderungen interessant. "Ich habe es erst kürzlich selbst erleben müssen. Ich bin auf dem Marktplatz gestolpert und habe mich verletzt", sagte Müller. Viele Menschen, darunter Behinderte und alte Bürger - aber auch Kinder und Familien - hätten einen Anspruch darauf, diesen Platz gefahrlos begehen zu können.

Unterstützt wurde der Vorsitzende von Anneliese Weiß. Die 86-Jährige nutzt den Marktplatz regelmäßig. Sie kritisierte die Unebenheiten und die Notwendigkeit, mit ihrem Rollator immer wieder auf der Straße laufen zu müssen. Die Gastronomen am Marktplatz stellen die Fußwege mit Tischen und Stühlen zu, und Weiß wünschte sich, dass das Ordnungsamt die Zustände stärker kontrolliert.

"Mir ist der Gewerbesteuereinbruch durch den Wegzug von Reckitt-Benckiser durchaus bewusst. Aber die Neupflasterung der Kirchenstraße und der Rheingaustraße darf nicht auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben werden", sagte Müller. Er unterstützt Bürgermeister Stefan Schmutz in seiner Forderung, dass die Landesstraßen bis zum Altstadtfest saniert sein sollen. Der Bürgermeister müsse aber auch dafür Sorge tragen, dass die Probleme in der Altstadt gelöst werden. "Alle Menschen haben das Recht, Ladenburg in seiner Gesamtheit zu erleben. Es darf für einen bestimmten Kreis keine No-Go-Zonen geben", so Müller, der Schmutz Unterstützung bei der Erstellung einer Prioritätenliste anbot. Diese solle nach der behindertengerechten Begehbarkeit der wichtigsten Altstadtstraßen ausgerichtet sein.

Müllers Stellvertreter Josef Hoffmann berichtete über eine erfreuliche Mitgliederentwicklung: 15 neue Mitglieder sind 2016 eingetreten, mit 186 Mitgliedern ist der Ortsverein einer der stärksten im Kreisverband Mannheim. Hoffmann ermunterte, dem VdK beizutreten. Der Sozialverband kämpfe für die Rechte seiner Mitglieder, die kostenlose Rechtsberatung sei Gold wert.

Er stellte auch das Programm für 2017 vor. Für die Ausflüge nach Bensheim (9. Mai) und Freinsheim (12. September) seien noch Plätze frei. Wer mitfahren möchte, meldet sich bei Wolfgang Glowinski (06203/14214). Stolz ist der Ortsverein über die Zusage des Pflegeexperten Dr. Harry Fuchs aus Düsseldorf, der zu einem Fachvortrag am 11. Mai um 15 Uhr in den Domhofsaal kommt. Fuchs ist Berater der Bundesregierung und habe am neuen Pflegestärkungsgesetz mitgearbeitet. Über dessen Auswirkungen wird er berichten.