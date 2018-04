Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Kalendarisch gesehen ist es noch Winter, aber der Frühling liegt schon fast in der Luft. Das ist bei der Volkshochschule Badische Bergstraße nicht anders: Das Frühjahrsprogramm startet in Weinheim, Hemsbach, Hirschberg sowie Laudenbach - und passend dazu ziert das Titelblatt ein bunter Schmetterling, der auf eine gelbe Blüte fliegt.

An der Bergstraße schaut der schöne Lenz immer gerne früher vorbei - warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die Region um Weinheim steht diesmal thematisch denn auch im Fokus des neuen Semesters, was mit daran liegt, dass die Zwei-Burgen-Stadt ihr 750-jähriges Stadtjubiläum begeht.

"Das unterstützen wir natürlich", sagte Ralf Gänshirt, der Leiter der VHS-Außenstelle in Hirschberg jetzt bei der Vorstellung des aktuellen Programms.

Dabei habe man beispielsweise mit dem Förderkreis des Olympia-Kinos einen wertvollen Kooperationspartner an der Seite: Das Olympia zeigt am 11. Juli ein Stück vergessene Filmgeschichte, eine Reihe von Neckar-Western, die zwischen 1912 und 1920 in den Schlierbacher Studios und an anderen Spielorten der Region, zum Beispiel im Dossenheimer Steinbruch, gedreht wurden. Drei Stück haben bis heute überlebt, aus denen Filmhistoriker Jo-Hannes Bauer Ausschnitte zeigen wird.

Bereits am 5. April ist im Kino "Kolp" zu sehen - ein Film aus dem Odenwald mit Starbesetzung; vorgestellt von Produzent und Hauptdarsteller Frank Röth. Bei der Matinee zum Europatag mit Filmvorführung steigt der Partnerschaftsverein mit ins Boot.

Den regionalen Schwerpunkt greifen auch die beiden Odenwaldklubs Großsachsen und Leutershausen auf, die im Mai erstmals in Kooperation mit der Volkshochschule geführte Wanderungen durch die beiden Ortsteile anbieten.

Gänshirt zählt zudem das Gespräch zwischen dem früheren VHS-Leiter Dr. Adalbert Knapp und Dr. Volker Langbein in der Reihe "Hirschberger Lebensläufe" dazu. Termin ist am 23. Februar in der Alten Synagoge. Und im weiteren Sinne, meint der Hauptamtsleiter, passe zum Fokus auch die etablierte Veranstaltung "Schnapsbrennen - Handwerk, Kunst oder Landschaftspflege" auf dem Obsthof Volk.

Weiblich und "Ü 50", das sind üblicherweise die Hauptnutzer von VHS-Angeboten. Beim zweitägigen Motorsägenlehrgang im März, Voraussetzung für die selbstständige Aufarbeitung von Brennholz (in Kooperation mit Revierförster Walter Pfefferle), ist das etwas anderes. Frauen, so sagte VHS-Mitarbeiterin Karin Binder, seien bislang noch nicht Teilnehmerinnen gewesen.

Klassiker für den weiblichen Teil der Hirschberger Bevölkerung sind hingegen die Frauenkulturkreise, die sehr gut laufen. Ralf Gänshirt und Karin Binder hoffen zudem, dass es diesmal klappt, die Reihe "Literaturnachmittag" in "Tine's Café" in Großsachsen anzustoßen. Los geht's am 21. März. "Wir glauben, dass das eine tolle Sache ist, wenn sich eine Gruppe findet."

Trends in der Ernährung folgen die Kochkurse, seien es vegane Brotaufstriche, Smoothies (für Kids ab zwölf Jahren) oder türkische Küche. Sprach- und Kreativkurse sowie Angebote für Fitness und Prävention finden sich für alle Altersgruppen wiederum im neuen Programm. Berufliche Weiterbildung können Firmen unter dem Stichwort "vhs.kom" abrufen. Einige Restkarten gibt es übrigens noch für den Auftritt der Kabarettgruppe "Die Spitzklicker" am Sonntag in der Karl-Drais-Schule.

Info: Anmeldung und Information in der VHS-Geschäftsstelle Hirschberg unter Telefon 0 62 01/ 99 63 18 oder 59 51 14 sowie über Mail an hirschberg@vhs-bb.de.