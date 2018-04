Edingen-Neckarhausen. (nip) "Ihr müsst jetzt Schluss machen mit den Krisen hier bei den Grünen nach der Bürgermeisterwahl." Uli Sckerls Appell an den Ortsverein der Grünen während dessen Hauptversammlung war eindringlich. Und er meinte offenbar nicht diese Querelen, als er später sagte: "Wir können auch Krise."

Da war die grün-rote Landesregierung und vor allem ihre Flüchtlingspolitik gemeint. Rund 50 Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg trennen die Grünen und die CDU nur noch wenige Prozentpunkte; Sckerl machte klar, dass Grün die Koalition mit Rot gerne fortsetzen möchte, sich aber auch um den Zustand des Bündnispartners SPD Sorgen macht. "Es kommt jetzt auf Geschlossenheit an. Wir werden nicht gewinnen mit Zerrissenheit, Streit und Hader."

Ein wenig Unbehagen war da zu spüren bei den Grünen und der Gemeinderatsfraktion Offene Grüne Liste (OGL), Partei das eine, Verein das andere. Denn im Nachklapp zur Wahl, in der der von Grün und OGL unterstützte Kandidat Ulf Wacker enttäuschend abgeschnitten hatte und zugunsten des SPD-Kandidaten Michael Bangert aufgab, obwohl andere lieber Klaus Merkle von der Unabhängigen Bürgerliste unterstützt hätten, eskalierten die ohnehin schwelenden Konflikte in der Fraktion. Uli Wetz, im Juli erst zum Vorsitzenden bestimmt, trat von seinem Amt zurück und aus der OGL aus. Sein Gemeinderatsmandat behielt er, was der frühere langjährige Fraktionsvorsitzende Gerd Brecht beklagte: "Ich habe Uli gesagt, dass er damit der OGL großen Schaden zufügt."

Denn aus der Kommunalwahl ging die OGL mit einem Sitzzuwachs hervor, wuchs von drei auf vier und verlor nun den Zugewinn wieder. Und jetzt noch Christina Reiß, langjähriges Mitglied bei den Grünen und überaus engagierte Agenda-Aktive. Auch sie zieht sich zurück, was Walter Heilmann sehr bedauerte. Sachlich gab er zu, dass es sowohl Kritik am inhaltlich als zu wenig grün empfundenen Wahlkampf von Wacker sowie im Anschluss an die Positionierung für Bangert gegeben hatte. Grund für Reiß, den ohnehin recht mitgliederschwachen Ortsverein zu verlassen. "Im Herzen bleibe ich grün, und vielleicht trete ich auch mal wieder ein. Im Moment ist dafür nicht die Zeit", sagte sie.

Bei den Wahlen blieben Walter Heilmann und Angela Stelling im Vorstandsteam. Für Reiß rückte Thomas Hoffmann nach, der 2014 die OGL mitbegründet hatte und deren Vorsitzender ist. Kassierer und Revisoren werden künftig nicht mehr gewählt, da die Finanzen ohnehin seit drei Jahren vom Kreisverband verwaltet werden, wie Christina Reiß in ihrem letzten Bericht als Schatzmeisterin mitteilte.

Gerd Brecht und Angela Stelling berichteten über ihre Gemeinderatstätigkeit und nannten erfolgreiche eigene Anträge oder Anregungen wie die Verbreiterung des Neckaruferwegs, das erweiterte Klimaschutzkonzept sowie verkehrsberuhigende Strategien für neuralgische Verkehrsknoten in der Gemeinde. In der Aufzählung hatte die "Fischkinderstube" nicht unbedingt etwas verloren; Sckerl betonte hier, dass das geplante Seitengewässer am Neckar vor allem Alt-Bürgermeister Roland Marsch zu verdanken sei: "Hier war ihm wirklich nichts zu schwer und kein Weg zu weit."

Überfraktionell beantragt die OGL gemeinsam mit der Unabhängigen Bürgerliste nun Gelder im Haushalt für frei zugängliche WLAN-Hotspots in den Ortsteilen, unter anderem in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft. Und Walter Heilmann kündigte an, dass der Ortsverein der Grünen künftig wieder mehr "Flagge" zeigen will.