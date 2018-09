Von Nicoline Pilz

Weinheim. Am Abend zuvor muss es spät geworden sein beim Internationalen Deutschen Turnfest, denn in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Weinheim verharren zur Frühstückszeit in den Fluren der Schule einige der dort untergebrachten 300 Teilnehmer noch fest in ihren Träumen. Andere sitzen bereits in der Mensa und lassen sich ihr Frühstück schmecken. "Das ist total lecker, und man kann immer wieder den Teller vollpacken", freut sich Charlotte.

Die Studentin ist Teil einer 30-köpfigen Gruppe der TGS Walldorf. "Das ist das Walldorf bei Frankfurt", ergänzt Svenja. Colina und Fabio gehören auch zur Gruppe; allesamt Turner im Alter von 21 bis 24 Jahren, die die Norm für Deutsche Meisterschaften erfüllen.

Beim Turnfest nehmen sie an Turnergruppenwettkämpfen teil: Das synchrone Bodenturnen sei ein Mix aus Leichtathletik und Bodenturnen, erklärt Fabio. Doch, es gefalle ihm gut in der Metropolregion. Allerdings seien die Wege lang. "Das war in Frankfurt und Berlin eben anders." Ihre Wettkämpfe führen sie jetzt nach Schifferstadt, Schwetzingen, Mutterstadt oder auch nach Lampertheim. "Wir fahren alle zuerst nach Mannheim und von dort aus weiter", sagt Colina. Der ÖPNV sei soweit "okay", die Wartezeiten dazwischen zögen sich eben in die Länge. Sie müssen los, packen sich zuvor ihre Lunchpakete ein. Wer nicht weg muss, kann in der Schule auch Mittag- und Abendessen bekommen; der Mensabetrieb und ein Caterer machen es möglich.

Aus Oberhausen in Nordrhein-Westfalen stammt eine Gruppe vom BSO, dem Behindertensport Oberhausen. Sie haben eine offizielle Einladung des Deutschen Turnerbunds bekommen, denn dieses Turnfest will Menschen mit und ohne Handicaps zusammenbringen. "Ich bin zum ersten Mal bei einem Turnfest, weil es eben zum ersten Mal inklusiv ist", erzählt der 21-jährige Björn. Die Betreuung vor Ort finden sie toll.

Das hört Bernd Anich vom Arbeitskreis "Tuju-Camp" gerne. Er kommt aus der Bayerischen Turnerjugend und organisiert mit anderen aus dem Leitungsteam und Helfern das Jugendlager in der DBS mit Workshops, Musikangeboten, Spielen, Ausflügen und einer Stadtralley. Ein Programm für 17 Gruppen auf die Beine zu stellen, das ist eine ansehnliche Leistung.

Mit Martin, von seinen Kumpels nur "Kraki" genannt, mit Silvia und Belinda sind drei Jugendfunktionäre der Sportunion Österreich, einem Dachverband, beim Turnfest dabei. "Die Region hier ist richtig ansprechend, alles ist so grün", findet der Wiener Martin. Schade sei allerdings, dass die Stimmung ein wenig verloren gehe, weil man sich tagsüber auf den weiten Wegen nicht einfach mal so begegne.

Das Team der TGS Walldorf sieht unterdessen bei den Schützlingen im Alter ab zehn Jahren nach dem Rechten. Sie trudeln langsam im Frühstücksraum ein, die Nacht war eben nur kurz.