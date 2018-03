Das Landratsamt hat Ladenburg wegen seiner finanziellen Lage gewarnt, der Gemeinderat will dennoch in die Planung einer Sporthalle an der Lobdengauhalle einsteigen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Bevor das Thema Sporthallenanbau im Gemeinderat diskutiert wurde, gab Stadtkämmerer Klaus Hessenthaler Einblick in die aktuelle Haushaltslage. Am Finanzhimmel Ladenburgs drohen dunkle Wolken aufzuziehen. In diesem Jahr erwartet Hessenthaler zwar ein Gewerbesteuerplus in Höhe von 300 000 Euro - so der aktuelle Stand - aber bereits 2016 werden wohl 1,3 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer ins Stadtsäckel fließen.

Ohne zu wissen, dass sich die Steuereinnahmen wohl verringern werden, hatte das Landratsamt der Stadt bereits die "dunkelgelbe Karte" gezeigt. Die ansteigende Verschuldung, aufgebrauchte Rücklagen und der Verkauf fast aller städtischen Grundstücke gefallen der Aufsichtsbehörde nicht.

Eine deutliche Stärkung des Verwaltungshaushalts - der eigentlich Überschüsse erwirtschaften muss, die dem Vermögenshaushalt zuzuführen sind - sei erforderlich.

Doch in Ladenburg ist das Gegenteil der Fall. Der Verwaltungshaushalt wird immer problematischer, denn die laufenden Kosten können schon seit Jahren nicht mehr gedeckt werden.

Der erwartete Steuerrückgang hat auch Auswirkungen auf den geplanten Sporthallenanbau an die Lobdengauhalle. Stadträtin Carola Schuhmann (CDU) sagte, man könne sich den Anbau einer Einfeldsporthalle eigentlich nicht leisten. SPD-Stadtrat Steffen Salinger kritisierte die Verwaltung, weil sie noch nicht ermittelt hat, wie stark der Verwaltungshaushalt durch die Unterhaltungskosten belastet wird. Es sei "grob fahrlässig" unter diesen Voraussetzungen einem Hallenbau zuzustimmen, so Salinger.

"Ladenburg kann ein solches Projekt nicht stemmen. Das Risiko ist nicht zu verantworten", sagte FDP-Rat Wolfgang Luppe, der nicht nur den Anbau selbst, sondern auch den Planungsauftrag ablehnte. Vor der Abstimmung mahnte Stadtkämmerer Hessenthaler nochmals die Gesundung des Verwaltungshaushaltes an. "Wenn die Halle gebaut werden sollte, wird der Rucksack immer schwerer und irgendwann bricht das dünne Eis ein."

Die Mehrheit stimmte allerdings dafür, die Planungen einer Einfeldsporthalle mit einem Tribünenanbau in Auftrag zu geben. Fünf Ratsmitglieder (Grüne, FWV-Rat Fritz Lüns und Bürgermeister Rainer Ziegler) waren für eine Sporthalle mit Bühnenanbau. Dieser sei notwendig, damit auch die kulturtreibenden Vereine die Halle nutzen könnten.

Gebaut ist die Halle aber noch lange nicht. Die Steuerentwicklung werden die Ratsmitglieder bis zum Jahresende genau analysieren, bevor die Gelder, vermutlich um die drei Millionen Euro, freigegeben werden sollen.

Bei den Planungen für eine Sporthalle mit Zuschauertribüne wird auch geprüft, ob eine Passivbauweise sinnvoll sei. Bis Mai 2016 sollen die Planungen abgeschlossen sein, sagte Ziegler. Danach könnte mit den Erdaushubarbeiten begonnen werden, die vom Landesdenkmalamt begleitet werden. Bauverzögerungen können derweil nicht ausgeschlossen werden, denn nur 100 Meter vom Standort der geplanten Halle entfernt, wurde in den 1970er Jahren der Bronzeschatz von Ladenburg gefunden.