Hirschberg-Leutershausen. (alb/hil) Große Aufregung gestern Morgen in Leutershausen: Feuerwehr, DRK und die Polizei waren auf dem Bergweg im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber landete dort. Was war passiert? Winzer Johannes Teutsch fuhr mit seinem Weinbergschlepper gegen 8.40 Uhr auf dem schmalen Weg zum Fischweiher bergabwärts, als er auf Höhe des Ersten Kehrrangs zwei Joggerinnen ausweichen musste.

Dann passierte es: Der 35-Jährige kam nach Polizeiangaben etwas zu weit nach rechts ab, wodurch der Traktor den Halt verlor, nach rechts abkippte und den Abhang sechs Meter tief auf den darunterliegenden Weg hinabstürzte. Johannes Teutsch wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sein Bein nicht mehr selbst aus der misslichen Lage befreien.

Die angerückte Feuerwehr hob mit technischem Gerät den Traktor an und barg den Verletzten, der ansprechbar war. Anschließend wurde der Winzer von einem Notarzt versorgt und schließlich von dem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Dort diagnostizierten die Ärzte nur leichte Verletzungen.

Der Familie von Johannes Teutsch fiel ein Stein vom Herzen. "Zum Glück ist ihm nicht mehr zugestoßen", sagte sein Vater Gerhard Teutsch gestern der RNZ. Andererseits könnte der Unfall seinen Sohn unter Umständen noch einige Zeit mitnehmen. Es sei schmerzlich bewusst geworden, so der Seniorchef des Weinguts Teutsch, "dass die Stelle sehr gefährlich ist und dass da auch jedem anderen etwas passieren kann".

Vor Ort war gestern Morgen auch Bürgermeister Manuel Just, der sich an der Unglücksstelle informierte. An dem Traktor entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.