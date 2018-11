Edingen-Neckarhausen. (sti) Gleich mehrfach waren am Donnerstag die Floriansjünger im Einsatz. Im Mehrfamilienhaus Jahnstraße 16 in Edingen sperrte sich am Mittag eine Bewohnerin selbst aus ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus - und drinnen dampfte der Topf auf dem Herd. Sie rief die Feuerwehr. Als gleich darauf die schnelle Truppe unter Leitung von Gesamtkommandant Stephan Zimmer eintraf und sich Zugang zur Wohnung verschaffte, war diese bereits stark verqualmt.

In dem Moment fing der Topf noch Feuer, das die Löschleute aber sofort erstickten. Der für den Fall der Personenrettung ausgerückte Drehleiter-Lkw blieb arbeitslos. Zum Einsatz aber kam der große Lüfter, um den Qualm aus dem Haus zu bringen. Ferner wurde die Wohnung zur Sicherheit per Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht. Insgesamt waren 14 Feuerwehrmänner im Einsatz, plus Polizei.