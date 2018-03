Weinheim. (wei) Ahmet und Ayshe Yeter sehen die Welt jetzt mit anderen Augen. "Wir haben so viel Nächstenliebe kennengelernt, wir haben jetzt ein ganz anderes Menschenbild", beschreibt Ayshe Yeter und drückt ihrem Mann die Hand. Durch eine ganz erstaunlich wachsende Hilfewelle hat die Familie mittlerweile gute Aussichten, ihr neues Haus, das durch einen von ihr unverschuldeten Wasserschaden noch während der Sanierung zur Bauruine wurde, im Laufe des nächsten halben Jahres wieder herzurichten und zu beziehen.

Nachdem sogar eine Spezialfirma für Bautrocknung vom Bodensee geholfen hatte, werden zusehends auch hiesige Handwerksbetriebe aktiv, um der jungen Familie unter die Arme zu greifen.

Michaela und Eric Grolig, Juniorchefs der Weinheimer MEG Tischlerei in der Boschstraße, standen jetzt wie Weihnachtsmann und Christkind vor der Tür des Yeter-Hauses in der Moselstraße. Die Groligs spenden der Familie zehn Wohnungstüren für das Haus aus ihrem Repertoire - Einbau eingeschlossen. "Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen", freute sich Ahmet Yeter. Eric Grolig war sogar gleich mit einem Katalog vor Ort, damit sich die Familie die passenden Materialien und Farben aussuchen konnte. "Es geht ja auch um den guten Ruf des Handwerks an sich", bekräftigte Michaela Grolig.

Denn die ehrliche Handwerkszunft könne es nicht auf sich sitzen lassen, dass der Schaden von einem Mannheimer Installateur ohne ausreichenden Versicherungsschutz verursacht worden ist. Das sei "ganz und gar nicht die Art eines Handwerksbetriebes". Die Türen werden im Zuge des Innenausbaus im Frühjahr geliefert.