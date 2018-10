Von Sarah Khouri

Weinheim. Die Mannheimer Straße musste ruhiger werden. Eine Untersuchung des Amts für Stadtentwicklung hatte ergeben, dass die Schallbelastung, der die Anwohner schon tagsüber ausgesetzt waren, zu hoch war: "Es ging um 117 stark belastete und einen erheblich betroffenen Bewohner", erklärt Mark Lucht vom Bürger- und Ordnungsamt, "es bestand akuter Handlungsbedarf".

Modelllösung für

andere Lärmzonen?

Auf einem Teil der Hauptverkehrsstraße, nämlich zwischen Suezkanalweg und Westtangente, gilt deshalb seit April 2014 eine Höchstgeschwindigkeitsgrenze von 30 Stundenkilometern.

"Die wichtigste Straße Weinheims wird zur Spielstraße", spottete ein Internetnutzer, nachdem die Maßnahme letzten Dezember angekündigt worden war. Weinheim würde unattraktiv. Pendler nach Mannheim und Umgebung befürchteten, Zeit zu verlieren.

Lucht kann hier Entwarnung geben: "In Fahrtrichtung von West nach Ost verlängert sich die Reisezeit um 22 Sekunden" - nicht einmal eine halbe Minute. In der umgekehrten Richtung verkürze sie sich sogar: So wurden im Zuge der Änderung die Ampeln neu geschaltet; die Anzahl der Stopps durch "Rot" bei der Fahrt von Ost nach West konnte halbiert werden. Anlass zum Untersuchen und Verbessern der Situation hatte der "Lärmaktionsplan" gegeben - ein von der EU festgelegtes Verfahren, anhand dessen jede Stadt ihre "Lärmprobleme und Lärmauswirkungen" Schritt für Schritt entschärfen soll. Kritiker ärgert, dass die Anordnung von so weit weg kommt: "Was weiß man in Brüssel über die Mannheimer Straße?", schreibt ein Autofahrer.

Die Zahlen sprechen allerdings dafür, dass die neue Geschwindigkeitsbegrenzung richtig war. "Erheblich betroffen" sei seit der Änderung kein einziger Bewohner mehr, betont Lucht. Die Anzahl der tagsüber "stark Belasteten" konnte von 117 auf 24 verringert werden. Zu laut bleibt es dennoch: nachts werden noch immer 113 Personen zu stark beschallt. Gelöst sei das Problem, so Lucht, erst bei einer "Ermessensreduzierung auf Null". Was halten die Betroffenen von Diskussion und Lösungsversuch? "Da ich jeden Tag unterwegs bin, stört mich das Rauschen nur nachts", sagt eine ältere Anwohnerin, "wirklich schlimm ist die Luftverschmutzung. Die ist bisher nicht besser geworden".

Ihr Nachbar spürt den Unterschied deutlicher: "Meine Freundin und ich wohnen seit zwei Jahren hier", bemerkt der 26-Jährige, "es ist jetzt deutlich ruhiger als am Anfang". Ebenfalls dem Lärmaktionsplan folgend, bleibt die Mannheimer Straße Gegenstand von Messungen.

"Da die Neuregelung erst seit April gilt, können wir zu den Auswirkungen auf den Verkehr, etwa mit Blick auf die umliegenden Straßen, noch nicht viel sagen", stellt Holger Behrendt, Leiter des Polizeireviers Weinheim fest. "Entsprechende Analysen sind im Gange."

Erhoben werden soll, ob ein entsprechendes Modell auch für andere, ähnlich laute Straßenabschnitte infrage kommt - etwa auf der B 3, der Pappelallee oder dem Multring. Bisher sieht es so aus, als könne dieser Lösungsansatz gut abschneiden. Nicht nur die bisher bekannten Zahlen sprechen dafür; auch subjektiv ist die Mannheimer Straße - besonders für Radfahrer und Fußgänger - nicht nur angenehmer, sondern auch sicherer geworden, und somit attraktiver.