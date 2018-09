Hirschberg-Großsachsen. (nip) Was die Verkehrssituation in der Riedstraße betrifft, so ziehen die Kinderkrippe "Postillon" und das Seniorenzentrum Am Turm an einem Strang: Beide Einrichtungen wollen das "Tempo 30"-Straßenschild am Feuerwehrhaus an den Eingang der Riedstraße versetzen lassen. Auf den knapp 150 Metern bis zur Krippe und dem Seniorenzentrum dürfen Autofahrer 50 Stundenkilometer fahren. "Wir möchten gerne, dass bei uns langsamer gefahren wird", sagte Krippenleiterin Andrea Gernold nun beim Vor-Ort-Termin mit Eltern, Kindern, Ingo Pregartner und Sandra Pfeifer (beide Seniorenzentrum) sowie Bürgermeister Manuel Just. Am besten, so Gernold, wäre ein verkehrsberuhigter Bereich, wenigstens aber Tempo 30 in besagtem Abschnitt.

Auch die Parksituation sei noch unbefriedigend. Tatsächlich gibt es dort nur einen schmalen Gehweg links Richtung Felder. Mit den breiten Kinderwagen könne man da nicht durch: "Also laufen wir auf der rechten Seite und schirmen die Kinder zur Straße hin ab", schilderte Andrea Gernold. Darüber hätten sich wiederum Anwohner beschwert, die argwöhnten, die Erzieherinnen würden die Kinder gefährden. Hinzu komme, dass der Bereich vor der Krippe und dem Seniorenzentrum so eng mit Fahrzeugen zugeparkt sei, dass die Eltern mit den Kinderwagen nicht durchkämen. Für die Bewohner des Seniorenzentrums und des Betreuten Wohnens sei es nicht einfacher.

Bürgermeister Just hörte sich diese Sorgen an. Hier 50 zu fahren und vor den neuen Einrichtungen zu parken, sei erlaubt, meinte er. Durch die Bebauung habe man eine andere Nutzung zugelassen, die dadurch aber nun andere Bedürfnisse mit sich bringe. "Die Gemeinde war im Vorfeld für diese Problematik nicht sensibilisiert", gab er zu. Sie werde ihm aber klar, wenn er sich die Situation hier betrachte.

Seiner Erfahrung nach sei es "recht einfach", das "Tempo 30"-Schild zu entfernen und einige Meter von der Einmündung in den Riedweg entfernt wieder aufzustellen. Das Thema müsse man jedoch im Rahmen einer Verkehrstagesfahrt mit der Unteren Verkehrsbehörde vorbringen. Schwerer sei es, eine verkehrsberuhigte Zone zu schaffen, da sei die Verkehrsbehörde eher vorsichtig, um keinen Präzedenzfall zu schaffen. "Wir müssen prüfen, wie weit wir im Rahmen der Verkehrstagesfahrt kommen." Ein Zeitfenster sei schlecht abzuschätzen; das könne bei acht bis zehn Wochen oder auch fünf Monaten liegen. Etwas anderes sei die Zufahrt zu Krippe und Seniorenzentrum. Hier werde bereits in den nächsten Wochen eine Teilfläche gesperrt, vor allem, um Rettungsfahrzeugen den Zugang zu erleichtern.

Angesprochen auf den Verkehr auf den Feldwegen, der die 20 Krippenkinder oft genug zur Seite scheuche, so Gernold, stellte Just auch hier einen Ausweg in Aussicht. Für die favorisierten elektronischen Poller, für die die Landwirte mit einer Fernbedienung ausgestattet werden, fehle allerdings noch die Kostenschätzung. Geplant sei, den Judenpfad dadurch für den Schleichverkehr zu sperren. "Wir haben tatsächlich immer mehr Fahrzeuge, und das Gebot der Rücksichtnahme wird immer untergeordneter", meinte er. Verbesserungen könne er Senioren wie Kindern aber zusagen.