Schriesheim. (nip) Kindliches Vertrauen in das Leistungsvermögen der Eltern ist oft grenzenlos: "Guck' mal, Mama, wie viele Läufer der Papa schon überrundet hat", strahlte ein Knirps an der Strecke zum Mathaisemarktlauf in Höhe der Bewirtungsstation der TVS-Leichtathletikabteilung. Die trockene Bemerkung seiner Mutter, der Papa habe nicht überrundet, sondern sei quasi bereits überrollt worden, störte den Kleinen nicht in seiner Bewunderung. "Na, ich will ihn nicht desillusionieren", gab die Mama auf.

Beim 19. Mathaisemarktlauf herrschten ideale Rahmenbedingungen, um aus diesem Sportereignis ein ganz eigenes Volksfest zu machen: Nach düsteren Wochen schien zum ersten Mal für mehrere Stunden die Sonne, doch dabei war es nicht zu warm für die 1200 Läufer, die sich angemeldet hatten. Ein neuer Rekord, wie Michael Stang vom Organisations-Team anmerkte. Gerade im Kinder- und Jugendbereich war das Interesse an diesem Lauf noch einmal explosionsartig angestiegen: Allein schon 41 Schülerstaffeln und 370 Bambini gingen an den Start, wobei es dort durchaus turbulent zuging. Im Sekundentakt kündigte Kommentator Toni Dausch vom Schuldach herunter die Staffeln mit kreativen Namen wie "Terrorschnecken" oder die "Lehman Brothers" an. "Wir haben echtes Schriesheimer Mathaisemarktwetter", freute sich der stellvertretende TVS-Vorsitzende, Uwe Havemann, als er pünktlich um 13 Uhr den ersten von zehn Läufen startete und dabei Hauptorganisator Michael Stang allen rund 50 Helfern und Sponsoren für ihren Einsatz rund um den Traditionslauf dankte. "Wir sind eine eingeschworene Mannschaft und ein eingespieltes Team", sagte Stang der RNZ.

Auch die Weinhoheiten und Bürgermeister Hansjörg Höfer grüßten das Publikum rund um Grundschule und Zehntkeller. Während hier erste Gruppenfotos im Anschluss an den Minimarathon, an Kidsrun, Jugend- und Schülerläufe geschossen wurden und ein Läufer mit Oberschenkelzerrung humpelnd den Weg zu Streckenarzt Dr. Kurt Hieronymus auf sich nahm, absolvierten die Teilnehmer am Hauptlauf sowie die Läufer des Zahnärzte-Rennens die erste Runde auf knallhartem Basaltkopfsteinpflaster. 22 Topathleten hatten sich zur KIA Autohaus Doll Challenge gemeldet.

Das kleine Rahmenprogramm zum Mathaisemarktlauf kam von den ausgezeichneten "Cool and the Gang"-Tanzeleven. Bei Lauf-Halbzeit verkündete Michael Stang: "Alles klappt super - wir sind total zufrieden."