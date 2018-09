Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Mit seinem idyllischen Ambiente und der verkehrstechnisch günstigen Lage ist Hirschberg eine stets gern gewählte Adresse für Besucher der Region. So auch für eine Reisegruppe aus Tel Aviv, die gerade für eine Woche hier verweilt, um die Städte im Umkreis zu besuchen.

Auf dem Programm stand für die 38 Teilnehmer am Samstag eine Tour nach Köln, doch fünf von ihnen erkundigten sich an der Hotel-Rezeption nach einer alternativen Möglichkeit.

Die Fünf sind religiöse Juden, für die an unserem Samstag der jüdische Ruhetag "Sabbat" begangen wird. Den Gläubigen ist an diesem Tag jede Art von werktäglicher Arbeit untersagt.

Erfreut vernahm die kleine Gruppe, dass es hier den Arbeitskreis Ehemalige Synagoge gibt, der ihnen spontan eine Führung in englischer Sprache mit Professor Erhard Schnurr anbot.

"Wir wussten gar nicht, dass es hier eine Synagoge gibt"

"Wir wussten gar nicht, dass es hier eine Synagoge gibt", freuten sich die Besucher aus Israel über diese unerwartete Begegnung. Erstaunt hörten sie, dass es hier Ende des 19. Jahrhunderts eine große jüdische Gemeinde gab. Zwölf Prozent der damaligen Einwohner waren Juden. Bis ins Jahr 1720 hat Schnurr anhand historischer Quellen die Familienstammbäume der Hirschberger jüdischen Familien rekonstruieren können. Erste Spuren jüdischen Lebens gibt es aber schon aus dem Jahr 1553. Bis 1870 wuchs die jüdische Gemeinde auf 165 Personen an, die im Zuge der Industrialisierung aber zu einem Großteil in die Städte abwanderten. Zu Beginn der NS-Herrschaft 1933 lebten noch 43 Juden in Leutershausen. 21 Leutershausener und sieben Großsachsener Juden wurden schließlich in den Vernichtungslagern des NS-Regimes ermordet. Interessiert lauschten die Besucher auch der Geschichte der Ehemaligen Synagoge, die heute eine kulturelle Begegnungsstätte ist.

"Wir würden gerne auch die alte Mikwe sehen", bat einer der Gäste, als er von dem ehemaligen jüdischen Tauchbad hörte. Das Natursteinhäuschen mit dem Holzlatten-Tor am Rand der Vordergasse ist heute eine Autogarage. Im Haushaltswarengeschäft Weber befand sich einst die jüdische Metzgerei Eppsteiner und in der Kreuzgasse die israelitische Schule. Das Fachwerkhaus an der Drehscheibe war einst der jüdische Gebetsraum, bis ihnen ein Nachbar das Licht der aufgehenden Sonne zubaute.

Auch die sympathischen Gäste hatten Interessantes zu erzählen, nämlich wie bei ihnen daheim gerade Sabbat gefeiert wird.

Er beginnt am Freitagabend und wird mit festen religiösen Zeremonien begangen. Man verbringt ihn in der Synagoge und im Kreis der Familie. "Wir essen gefüllten Fisch und einen Brei aus Kartoffeln und Bohnen", erzählt eine Jüdin. Dazu wird ein spezielles geflochtenes Brot gebacken.

Die Gäste wollten auch die alte Mikwe sehen

Es werden Kerzen entzündet, und die Familie sitzt bei Sabbatliedern zusammen. In der Synagoge wird der Sabbatsegen gesprochen. Der Samstag steht im Zeichen der Ruhe und Erholung, bevor er mit dem Abendgottesdienst in der Synagoge endet.

"Nur 20 Prozent der Juden sind so religiös wie wir", sagt eine Frau. "Wir essen zum Beispiel hier keinen Schinken, nicht jeden Fisch und keine Meeresfrüchte", ergänzt ihr Mann. Sie versuchen, sich so vorschriftsmäßig wie möglich zu verhalten.

Hirschberg mit seiner jüdischen Geschichte konnte diesen Anspruch nicht nur erfüllen, sondern hat den Gästen aus Israel auch noch sehr gut gefallen.