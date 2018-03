Plouguerneau strickt schon fleißig, jetzt sind die Edingen-Neckarhäuser gefragt

Edingen-Neckarhausen. (nip) Das Partnerschaftsjubiläum wird bestrickend: Anlässlich des 50-jährigen Geburtstages der Freundschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau haben die französischen Partnerschaftsfreunde begonnen, ihre Gemeinde mit Motiven aus gestrickter Wolle zu verschönern. Und sie würden sich über die Beteiligung deutscher Freunde an diesem Gemeinschaftsprojekt sehr freuen.

Das hat bereits einmal gut geklappt, als die Edingen-Neckarhäuser zur Festwoche im August 2013 Laternenmasten bunt umstrickten - eine hübsche Ergänzung zu den deutschen, französischen und bretonischen Flaggen in den Fenstern der Neckargemeinde. Wer weitere Informationen benötigt, wendet sich an IGP-Volontärin Alexia Guillermic unter Telefon 06203/108950 oder per E-Mail an alexia-dffd@igp-jumelage.de. Die Festwoche zum Jubiläum findet vom 2. bis 8. Juni in Plouguerneau statt, die Anmeldungen hierfür sind abgeschlossen, die Busfahrt ist ausgebucht. Die IGP wird die registrierten Teilnehmer bis Ende März kontaktieren. Noch freie Plätze gibt es hingegen für die Jugendbegegnung der 14- bis 17-Jährigen im Sommer: Vom 28. Juli bis 12. August finden sportliche Aktivitäten wie Segeln, Klettern und Kajakfahren, Sprachanimation und Ausflüge statt. Anmeldungen hierzu über igp@igp-jumelage.de oder bei Alexia Guillermic. Die Jugendbegegnung wird vom deutsch-französischen Jugendwerk gefördert.

Informationen zu allen Projekten und zum Jahresprogramm gibt es auch bei der Generalversammlung der IGP am 31. März um 19 Uhr im Bürgersaal, Rathaus Edingen. Wer fleißig die Stricknadeln rührt, hat bis dahin womöglich bereits erste Werke geschaffen.