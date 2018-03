Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Die Sanierung der Großsachsener Straße stellte für den Ortsteil Leutershausen eine harte Belastungsprobe dar: Die Anwohner ertrugen rund sechs Monate Lärm, Schmutz und Staub. Sie mussten damit rechnen, dass der Müll nicht komplikationslos abtransportiert werden konnte und litten auch sonst unter diversen Einschränkungen. Autofahrer mussten das Areal umfahren, Parkmöglichkeiten fielen weg.

Auch die bauausführende Firma von CDU-Gemeinderat Karl Schnell sah sich mit einigen Problemen konfrontiert: Mit dem Anwesen südlich fand sich eine Baustelle in der Baustelle; das alte Saasemer Tor, das unter Denkmalschutz steht, musste erhalten werden, wobei die Absicherung nicht einfach war. Und schließlich musste die Zu- und Abfahrt zum Gewerbebetrieb Stöhr sichergestellt werden. Kurzum, es war, wie Bürgermeister Manuel Just jetzt beim Baustellenfest formulierte, "keine einfache Baustelle".

Oben genannte Schwierigkeiten schilderte er zu Beginn der kleinen Feier als Dank für alle Anwohner noch einmal in Kürze. Dennoch sei alles "schnell und gut" verlaufen, wobei aktuell noch einige Markierungen sowie die Einteilung von sieben Parkplätzen mit silberfarbenen Plaketten fehle.

Die neue Straße gefalle offenbar allen gut: "Ich habe keine negative Stimme gehört", sagte Just. In einer Fastnachtssitzung beklagte allerdings Sitzungspräsident Franz Götz, dass einem die neu gesetzten Bäume in der Großsachsener Straße im Weg seien. "Das stimmt", erklärte eine Bürgerin gegenüber der RNZ. Im Dunkeln könne man leicht dagegen fahren. "Man sieht die einfach nicht."

Ab Mitte August, so erinnerte Just, begann die Baumaßnahme, nachdem der Gemeinderat dafür das Budget gefordert und auch bewilligt hatte. "Heute können wir das gelungene Werk bestaunen und feiern", meinte der Bürgermeister weiter. 200 Meter Straße seien verlegt worden, wenn man das Stück Stichweg im Osten miteinrechne. Die Straße sei von Grund auf neu aufgebaut worden.

Dabei wurden 1700 Quadratmeter Pflasterfläche sowie 200 Meter Wasser- und Kanalleitungen sowie neue Stromleitungen verlegt. Wegen der bereits geschilderten Probleme habe das Projekt länger gedauert. Karl Schnell, der mit seiner kompletten Kolonne zum Fest gekommen war, widersprach: Die in der Ausschreibung formulierte Bauzeit sei eingehalten worden. "Wir sind froh, dass wir einen so schönen Auftrag im eigenen Ort hatten", meinte Schnell.

In seinen Dank an die Anwohner für ihr Verständnis schloss Just das Planungsbüro Erich Schulz aus Leutershausen mit ein. Das Ingenieurbüro habe eine hohe Ortskenntnis bewiesen und sei stets auf die Bedürfnisse der Anwohner eingegangen. Das Bauamt schließlich habe die komplette Maßnahme gesteuert.

Ein größeres Projekt steht noch an: Nach dem Abbruch des Bauhoflagers ist noch offen, wie es dort weitergeht. Ob es ein Park wird, der ans Rathaus andockt, ein Kindergarten oder eine Krippe, möglicherweise aber auch ein Bürgerhaus oder das Areal der Wohnbebauung zugeführt wird, entscheidet der neue Gemeinderat. Als positiven Nebeneffekt der Sanierung der Großsachsener Straße nannte Just zudem die Verkehrsberuhigung, wobei nun nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren werden dürfte. "Wir registrieren deutliche Verbesserungen."