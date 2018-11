Schlechte Stimmung in Ladenburg: ABB will 60 Arbeitsplätze nach Polen verlagern. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Hart ins Gericht geht der Betriebsratsvorsitzende der ABB Automation Products GmbH, Michael Döppes, mit der Geschäftsführung des Konzerns. Der Arbeitnehmervertreter kann den Entschluss, 60 Arbeitsplätze nach Polen zu verlegen, nicht nachvollziehen.

Die in Zürich getroffene Entscheidung verstehe keine Mensch, sagte Döppes der RNZ. Die Auftragsbücher seien randvoll. Bis April 2016 sei die Produktion in Ladenburg total ausgelastet. Auf dem Schreibtisch des Betriebsratsvorsitzenden stapeln sich die Anträge der Geschäftsleitung für die Genehmigung von Überstunden und Samstagsarbeit.

Die Belegschaft habe diese Entwicklung auch gerne mitgetragen. Alle waren motiviert und schauten hoffnungsfroh in die Zukunft, sagte Döppes. Die Nachrichten, die die Mitarbeiter in der Betriebsversammlung am Mittwoch hörten, waren entsprechend ein Schock. "Die Stimmung ist im Eimer - die Mitarbeiter sind deprimiert", sagte Döppes.

Die Entscheidung der Geschäftsführung überrascht allerdings nicht wirklich. Im gesamten Betrieb sollen 10 000 Arbeitsplätze abgebaut werden, und hierzu müsse wohl auch Ladenburg einen Beitrag leisten, vermutet der Arbeitnehmervertreter.

Es gibt im Konzern einen Einstellungsstopp. Die Ankündigung der Geschäftsleitung, dass die betroffenen Mitarbeiter an einem anderen deutschen ABB-Standort einen Arbeitsplatz erhalten sollen, zweifelt er an: "Wir haben doch kaum noch gewerbliche Arbeitsplätze in Deutschland. Wie soll denn das gehen?" Vielleicht könne man einige Angestellte im Bürobereich an einen anderen ABB-Arbeitsplatz vermitteln - auf die Arbeiter treffe dies allerdings nicht zu. Der Konzern hat in Polen bereits eine Fabrik auf der grünen Wiese hochgezogen, und die müsse jetzt belebt werden, sagte Döppes.

Trotz der fast aussichtslosen Lage - "eine Entscheidung, die in Zürich getroffen wird, ist normalerweise nicht mehr zu revidieren" - will der Arbeitnehmervertreter für den Erhalt der Arbeitsplätze in Ladenburg kämpfen. Am Montag steht ein Gespräch mit der IG Metall an, um eine gemeinsame Verhandlungsstrategie festzulegen. Es wäre jammerschade, wenn der Vorzeigebetrieb geschlossen würde, denn das Know-how, das die Ladenburger Belegschaft habe, könne nicht ohne weiteres nach Polen übertragen werden.

Die Nachricht vom Wegfall der 60 Arbeitsplätze am Standort Ladenburg stimmte auch Bürgermeister Rainer Ziegler traurig. Er habe vor wenigen Tagen die unerfreuliche Botschaft vom Geschäftsführer andeutungsweise erfahren. "Jeder Arbeitsplatz, der in Ladenburg verloren geht, ist einer zu viel", meinte Ziegler.

Zum einen stehe hinter jedem verlorenen Arbeitsplatz ein menschliches Schicksal. Zum anderen verliert die Stadt damit auch Geld. Ziegler hat die ABB-Geschäftsführung gebeten, Zahlen auf den Tisch zu legen, wie weit sich die Situation auf die Gewerbesteuerentwicklung auswirkt. Nach dem kompletten Wegfall der Gewerbesteuer bei Reckitt Benckiser - das Unternehmen verlagert seine Produktion ebenfalls an einen polnischen Standort - ist die aktuelle Situation bedenklich. Schließlich kommen auf die Stadt große Aufgaben zu.

Der Bürgermeister will nun in den nächsten Tagen mit dem Betriebsrat in Kontakt treten, um sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. "Die Botschaft lässt mein Herz bluten", bedauert Ziegler.