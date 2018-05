Von Maren Wagner

Ladenburg. Er steht unter einer der Dachschrägen im Domhofsaal und weiß einfach nicht, was er mit seinen Armen anfangen soll. Mal verschränkt er sie vor dem Oberkörper, dann lässt er sie locker hängen, dann wiederum winkelt er einen Arm an, um sein Kinn auf die Faust zu legen. Er blickt starr nach vorn, auf die Zahlen, die der Beamer an die Wand wirft. Der Mund ist leicht geöffnet, so als könnte er selbst nicht glauben, was gerade passiert. Im Minutentakt fließen die Ergebnisse ein, und spätestens als der 18. von 20 Wahlbezirken ausgezählt ist und die ersten Gratulanten zum Schulterklopfen vorbeikommen, wird auch Stefan Schmutz klar, dass er in Kürze neuer Bürgermeister von Ladenburg sein wird.

Hintergrund Die Bürgermeisterwahl in Zahlen (vorläufiges Endergebnis) > Wahlberechtigte: 9312 > Wähler: 6183 > Wahlbeteiligung: 66,9 Prozent (18. Januar 2009: 64,7 Prozent) Die Kandidaten: > Stefan Schmutz (SPD): 52,1 Prozent (3224 Stimmen) > Corinna Schierz (parteilos) 24,2 Prozent (1499 Stimmen) > Mario Unholz (parteilos): 23,6 Prozent (1460 Stimmen)

Schmutz hat das erreicht, was man einen Erdrutschsieg nennt: 52,1 Prozent der Stimmen hat er geholt und das gleich im ersten Wahlgang. Damit hat nicht einmal er selbst gerechnet. Um 19.15 Uhr steht das vorläufige Endergebnis fest und Schmutz reckt unter dem Jubel der Ladenburger die Fäuste in die Höhe. "Das Ergebnis ist ein besonderer Vertrauensbeweis, den ich annehme", wird er später sagen. Er habe im Wahlkampf eine Grundregel verfolgt: "Nämlich mich authentisch zu geben und ehrlich zu sein. Ich habe bei der schwierigen finanziellen Lage nichts versprochen, was ich nicht halten kann."

Während sich das künftige Stadtoberhaupt von seinen Anhängern feiern und von Bundes- und Landtagsabgeordneten und den Bürgermeisterkollegen aus der Umgebung beglückwünschen lässt, ringt Mario Unholz einige Meter weiter um Fassung. Der einzige Kandidat aus Ladenburg hat mit 23,6 Prozent die wenigsten Stimmen geholt: "Woran es gelegen hat, kann ich heute noch nicht sagen. Ich muss erst alles Revue passieren lassen." Stefan Schmutz gratuliere er zu seinem Sieg. "Ich wünsche ihm viel Glück und Erfolg", sagt Unholz. Gefasster wirkt Corinna Schierz, die mit 24,2 Prozent der Stimmen auf Platz zwei landete: "Ich bedauere, dass es so ausgegangen ist. Wie die meisten Ladenburger sei sie davon ausgegangen, dass es einen zweiten Wahlgang geben werde. "Mario Unholz und ich waren uns vom Wahlprogramm her wohl doch zu ähnlich", sagt Schierz, "Herr Schmutz hatte ein anderes Programm und zwar das, was die Ladenburger wollten."

Im Domhofsaal gibt es dann noch einen, der für einen kurzen Moment unzufrieden ist: Eine Wahlbeteiligung von 66,9 Prozent, sagt der scheidende Bürgermeister Rainer Ziegler, sei etwas ernüchternd. Um gleich im nächsten Satz seinem Nachfolger mit auf den Weg zu geben: "Lieber Stefan, genieße diesen Augenblick, er ist denkwürdig."