Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Leiter des Lobdengau-Museums, Andreas Hensen, ist ein Wissenschaftler mit weitreichenden Kontakten. Sein Netzwerk kommt auch der städtischen Einrichtung zugute. Kooperationen mit Museen, Stiftungen und der Universität in Heidelberg sind Beispiele dafür, wie Hensen das Lobdengau-Museum auf die Zukunft vorbereiten will. Mit der Sonderausstellung "Große Welten - kleine Welten", die im Oktober des kommenden Jahres starten soll, will er einen Meilenstein in der Museumsgeschichte setzen. Der Gemeinderat gab in seiner letzten Sitzung Mittel in Höhe von 40.000 Euro für die Ausstellung frei. Die RNZ sprach mit dem Museumsleiter über seine Arbeit.

Herr Hensen, sind Sie erleichtert nach dem positiven Gemeinderatsbeschluss zu den finanziellen Mitteln für die Ausstellung?

Erleichtert bin ich womöglich, sobald wir im Oktober des kommenden Jahres mit den Kooperationspartnern im Land die Ausstellung eröffnet haben.

Es wurde argumentiert, dass das Museums-Netzwerk bei einer negativen Entscheidung zerfallen wäre. Halten Sie das für möglich?

Es wäre nicht nur das Netzwerk mit mehreren Institutionen der Universität Heidelberg und der Universität Karlsruhe zerrissen worden, denen wir allein in den vergangenen zwei Jahren die Einbeziehung in drei Drittmittelprojekte verdanken. Wir profitieren finanziell und personell von der Zusammenarbeit mit weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen und Behörden im Land, die sich dauerhaft von Ladenburg abwenden würden.

Was wurde in der Vergangenheit bereits für die Ausstellung geleistet?

Das Heidelberg Center for Cultural Heritage, acht weitere Institute der Universität Heidelberg, das Zentrum für Altertumswissenschaften der Universität, die Universität Karlsruhe und die Archäologie des Landesamtes für Denkmalpflege sind seit zwei Jahren intensiv bemüht, die seit den vergangenen 50 Jahren unbearbeiteten archäologischen Befunde des Hauptortes Lopodunum zu analysieren und dem Lobdengau-Museum zur Verfügung zu stellen. Das Museum profitiert davon ungemein.

Was ist noch zu leisten bis zur Eröffnung?

Eine moderne 3-D-Visualisierung rekonstruiert die Landschaft unserer Region in der Spätantike. Die Daimler und Benz-Stiftung übernimmt die wissenschaftliche Förderung des Projektes. Zahlreiche Leihgeber, insgesamt 15 deutsche Institutionen, stellen uns Exponate zur Verfügung.

Was erwartet die Besucher in der Sonderausstellung?

Die Fragen lauten: Wie vollzieht sich der Übergang von der bedeutenden antiken Stadt Lopodunum zum mittelalterlichen Ladenburg. Welche archäologischen Funde und schriftlichen Quellen belegen diesen Wandel?

Was ist für Sie der Höhepunkt der Ausstellung?

Bislang unbekannte archäologische Funde aus Ladenburg und der Region werden erstmals in Ladenburg ausgestellt, und eine Visualisierung in Form eines Filmes zeigt, wie die Landschaft und Besiedlung unserer Region während der Spätantike aussah.

Es gibt auch eine Publikation zur Ausstellung.

Das Buch zur Ausstellung wird als zweiter Band der neuen Reihe LARES (LAdenburger REihe zur Stadtgeschichte) erscheinen. Die Lares waren römische Gottheiten des häuslichen Kultes. Renommierte Autoren sind auch diesmal an der Veröffentlichung beteiligt.

Sie sind als "Halbtagskraft" für das Museum tätig. Kann der Zeitaufwand, der für die Ausstellung geleistet wird, überhaupt gestemmt werden?

Die Aufgaben einer Einrichtung von der Bedeutung des Lobdengau-Museums, die nach der Definition des Deutschen Museumsbundes im Sammeln, Bewahren, Forschen, Dokumentieren, Ausstellen und Vermitteln liegen, können auf einer halben Stelle nicht geleistet werden.

In der Ratssitzung war zu erfahren, dass das Museum 2017 finanzielle Abstriche machen muss. Schmerzt Sie das?

Mich persönlich schmerzt gar nichts. Das Museum ist eine Einrichtung der Stadt, deren Spielraum vom Primat des Machbaren, das heißt von der Haushaltssituation abhängt. Anders als früher werden wir uns weiterhin um Drittmittel bemühen müssen; zur Finanzierung durch Spenden, Zuwendungen von Sponsoren, Forschungsgelder und Projektförderungen. Allerdings ist die Einwerbung dieser Mittel eine enorm zeitaufwendige Aufgabe.

Ladenburg wählt im Januar einen neuen Bürgermeister. Was erwarten Sie vom neuen Stadtoberhaupt auf dem Gebiet der Kultur?

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass Herr Ziegler, unser Stadtoberhaupt, neben seinen zahlreichen Aufgaben die Weiterentwicklung des kulturellen Profils und die Stärkung des Museums außerordentlich ernst nimmt, in seinem Dienstzimmer brennt das Licht oft spät am Abend. In den vergangenen vier Jahren hat der Bürgermeister mit Blick auf das bedeutende historische Erbe entscheidende Weichenstellungen vorgenommen. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird sich der Frage stellen müssen, mit welchen Konzepten die Stadt einem wachsenden Kulturtourismus begegnen möchte.

Es fällt auf, dass sich das Verhältnis zwischen Ihnen als Museumsleiter und dem Ladenburger Heimatbund stark verbessert hat. Stimmt der Eindruck?

Seit dem Frühjahr gibt es endlich einen neuen Kooperationsvertrag, der das Verhältnis zwischen Heimatbund und Stadt anpasst und in einem Sprung sowohl den Erfordernissen des 20. wie des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Auf dieser Grundlage haben wir die Chance, das ehrenamtliche Engagement sinnvoll einzusetzen.