Ladenburg. (stu) Nach dem Triathlonfestival steht nun mit dem Drachenbootfestival die nächste sportliche Großveranstaltung in Ladenburg an. Für die inzwischen zehnte Auflage kündigten die Römerdrachen des Fußballvereins (FV) 03 eine Rekordbeteiligung an: 64 Mannschaften wollen am 26. und 27. Juli am Neckarstrand ihren Spaß haben.

Und der wird nach Einschätzung der Drachenbootabteilung nicht zu kurz kommen. 17 Damenmannschaften, 18 Teams der Open-Klasse und 29 Mixteams haben sich angemeldet, berichtete Pressesprecher Ecki Mayer bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Die Veranstaltung ist weit über die Region hinaus beliebt, 16 neue Teams feiern in diesem Jahr Premiere. Sogar ein Team aus dem Saarland reist an.

Besonders schön findet der Veranstalter, dass auch drei Mannschaften aus Edingen-Neckarhausen ins Drachenboot steigen werden. Die Bürger von der anderen Seite des Neckars hatten nicht immer ein entspanntes Verhältnis zu der Veranstaltung. Die Trommelschläge und die Musik bei der Beachparty nervten die Anwohner. Der Ärger gipfelte vor zwei Jahren in einem "Friedenstreffen" unter Beteiligung der beiden Bürgermeister. "Die Maßnahmen haben gefruchtet", sagte der Ladenburger Bürgermeister Rainer Ziegler zufrieden.

Der Vorsitzende des FV 03, Thomas Thieme, geht davon aus, dass die 80 Rennen am Wochenende keine inakzeptablen Lärmprobleme verursachen werden. Er wies auch darauf hin, dass der Sicherheitsdienst auf dem Platz nochmals verstärkt werde. "Gäste, die Alkohol mit auf das Gelände bringen, wollen wir nicht", sagte Thieme, die Sicherheitskräfte würden bei Verdacht Taschenkontrollen durchführen.Und noch eine Entwicklung bereitet dem Vorsitzenden Sorgen: Immer mehr Teams glaubten, dass durch einen hohen Alkoholspiegel die Kraftanstrengung auf dem Neckar leichter falle. "Wer alkoholisiert ins Boot steigt, wird disqualifiziert", ergreift der Verein in diesem Jahr "strikte Maßnahmen". Der Mitorganisator und Betreuer des Zeitnehmerteams, Uwe Bayer, erklärte anschließend, dass manche Rennen so eng seien, dass hundertstel Sekunden entscheiden können. Er dankte jetzt schon Agnes Matulla, die den Rennplan geschrieben hat.

Eröffnet wird das zehnte Drachenbootfestival mit der Warm-up-Party am Freitagabend, 25. Juli, ab 19 Uhr. Die Vorläufe für die Teams beginnen am Samstag um 11 Uhr. Gegen 19 Uhr wird der erste Tag mit der Prämierung der Mannschaft mit den originellsten Kostümen abgeschlossen. Danach beginnt die mittlerweile legendäre Beachparty.

Die Verantwortlichen hoffen, dass die Teams am nächsten Morgen, an dem die entscheidenden Rennen ausgetragen werden, topfit sind. Dann beginnen nämlich die Zwischen- und Endläufe. Gegen 15 Uhr wird die Rennleitung wohl die Finalläufe aufrufen. Um 18 Uhr rechnet das Organisationsteam mit dem Rennende.

