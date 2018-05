Von Axel Sturm

Ladenburg. Mit dem fabelhaften Auftritt der Gruppe "Dahlia Lane", die keltische Balladen präsentierte, ging ein durchwachsenes Altstadtfest auf der Marktplatzbühne zu Ende. Für das miese Wetter konnten die Ladenburger nichts. Aber für das Programm schon. Und das ließ beim 40. Altstadtfest keine Wünsche offen.

Kulturchef Dietrich Edinger hatte ganze Arbeit geleistet und verpflichtete Gruppen, die die Erwartungen erfüllten. Trotzdem war Bürgermeister Rainer Ziegler nach dem Altstadtfest nicht in allerbester Laune.

Das Stadtoberhaupt dachte an die Vereine, die in diesem Jahr Umsatzeinbußen verkraften mussten: "Wir haben das Altstadtfest ja für die Vereine ins Leben gerufen, damit die Vereinskassen aufgebessert werden können. Dieses Ziel wurde in diesem Jahr wegen des schlechten Wetters nicht erreicht", meinte der Bürgermeister.

Ziegler: "Unsere Begegnung war eine runde Sache"

Hochzufrieden war Ziegler mit dem Verlauf der Partnerschaftsaktivitäten. Die Freunde aus Garango hätten sich in Ladenburg wohl gefühlt, und das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft sei gebührend gefeiert worden. Besonders freute es Ziegler, dass auch die Botschafterin von Burkina Faso in Deutschland, Marie-Odile Bonkoungou, kam, um mitzufeiern und die Leistungen des Partnerschaftsvereins zu würdigen.

"Unsere Begegnung war eine runde Sache", meinte Ziegler, der auch den Besuch einer großen Abordnung aus Paternion lobend erwähnte. Am Samstagabend war die Laune des Verwaltungschefs noch "ziemlich am Boden". Weil der Sonntag aber zufriedenstellend verlief, sprach Ziegler von einem guten bis befriedigenden Altstadtfest. Insgesamt zufrieden waren die 80 Vereine. Diese hatten aufgrund des Wetterberichts schon vorsichtig eingekauft. Steaks und Bratwürste waren denn auch wirklich nicht so gefragt wie zum Beispiel Kuchen. Dieser ging an allen Ständen gut weg. Es hätte also alles noch schlimmer kommen können. Da waren sich die Vereinsvertreter in ihren Bilanzen einig.

Sicherheit ist natürlich auch in Ladenburg immer ein Thema. Die Polizei gab jedoch Entwarnung. So friedlich wie dieses Jahr war das Altstadtfest noch nie. Keinen einzigen Fall von Sachbeschädigung und keine Körperverletzungen habe man registriert, so Ladenburgs Polizeichef Frank Hartmannsgruber. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen sei gut. Die Vorgaben wurden von den Standbetreibern größtenteils eingehalten, die Präventionsmaßnahmen hätten gegriffen. Vor allem der Ausschank von Alkohol an Jugendliche wurde von den 30 Polizeibeamten strikt kontrolliert.

Also hatten die Johanniter auch nicht so viel zu tun. Nur zwei Erwachsene mussten behandelt werden. Erst drei Jahre alt war ein kleiner Ausreißer, der selbstbewusst einer Polizistin meldete, dass er seine Eltern verloren habe. Schon nach kurzer Zeit meldete sich die Mutter. Die hatte offenbar schon Routine mit den Ausflügen ihres Sprösslings, der seine Geschwister mit einem großen Hallo begrüßte.

Richtig im Stress waren die Mitarbeiter des Bauhofs. Harald Kramer war am Sonntagabend fix und fertig. Der Bauhofleiter ärgerte sich über zahlreiche rücksichtslose Autofahrer, die Fußwege zuparkten oder auf den durchnässten Rasenflächen ihre Autos abstellten.

Ein Fahrer stellte sein Auto sogar auf einen Behindertenplatz und entfernte anschließend das Verkehrsschild, um einen Strafzettel zu vermeiden. Vergeblich. Diese Unverschämtheit dürfte ihn teuer zu stehen kommen.