Von Carsten Blaue

Weinheim/Schriesheim. Um 20.30 Uhr betritt Uli Sckerl den Festsaal des Gasthauses "Zum Goldenen Hirsch" in Schriesheim und reckt die Faust. Tosender, rhythmischer Applaus seiner vielen grünen Parteifreunde, die hier Sonntagabend die Auszählungen der Landtagswahl verfolgen.

Georg Wacker (CDU): Desaströser Wahlausgang Georg Wacker hatte gestern Abend schwer zu kämpfen: "Das ist ein desaströses Ergebnis für die CDU, da gibt es nichts schönzureden." Als persönliche Niederlage sehe er den Wahlausgang aber nicht. Das Flüchtlingsthema habe die Wähler maßgeblich verunsichert. "Ich habe meinen optimalen Einsatz gegeben, und ich akzeptiere das Ergebnis", sagte Wacker - und dankte allen Wählern, die ihm dennoch ihre Stimme gegeben haben, ebenso wie seinem Wahlkampfteam. Ob er überhaupt ins Landesparlament einzieht, war bis Redaktionsschluss nicht klar. Sollte es für Wacker nicht mehr reichen, würde seine landespolitische Karriere damit nach 20 Jahren enden. Was er in dem Fall machen würde, vermochte er gestern noch nicht zu sagen: "Ich muss das Ergebnis erst mal sacken lassen." lag

Schon 20 Minuten zuvor kommen die letzten Zahlen aus dem Wahlkreis Weinheim. Sckerl ist auch in Hemsbach vorne. Nur in Laudenbach hat Georg Wacker (CDU) mehr Stimmen bekommen – und das Direktmandat an Sckerl verloren. Dieser gewinnt den Wahlkreis mit 29,19 Prozent vor Wacker, der auf 25,82 Prozent kommt. Gerhard Kleinböck (SPD) liegt mit seinen 15,32 Prozent nur hauchdünn vor AfD-Kandidat Michael Ott (15,18). Wacker und Kleinböck ziehen dennoch über Zweitmandate ins Parlament ein. Nicht so Andrea Reister von der FDP, die auf 8,77 Prozent kommt. Matthias Hördt von der „Linken“ landet abgeschlagen bei 3,02 Prozent.

Doch die Grünen brauchen in diesem Moment keine Zahlen mehr. Sie wollen feiern: „Das ist ein epochaler Tag“, sagt Sckerl: „Dass wir Erste im Stammland der CDU werden, wer hätte das gedacht? Das sind wir heute! Das ist ein Riesenerfolg für uns.“ Und auch der größte im Wahlkreis Weinheim seit Gründung der Grünen im Jahr 1980. Die Grünen, so Sckerl, seien die neue „Baden-Württemberg-Partei“, zumal sie den Wahlsieg nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum geholt hätten. Zudem sei es ein Erfolg von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Dieser habe in schweren Zeiten Werte vermittelt, die die Gesellschaft in ihrem Kern zusammenhalten. Auch im Wahlkreis Weinheim habe sich die besonnene, klare Politik ausgezahlt – gerade in der Flüchtlingsthematik, die den Wahlkampf beherrscht habe, wie Sckerl später im Gespräch mit der RNZ sagt. Seinen Parteifreunden ruft er zu, dass sich das Ergebnis der Landtagswahl auch in der Kommunalpolitik niederschlagen werde.

Gerhard Kleinböck (SPD): "Ergebnis ist sehr frustrierend" Ein derart niederschmetterndes Ergebnis für die SPD hatte Gerhard Kleinböck nicht erwartet. Sehr frustrierend seien die über zehn Prozentpunkte Verlust gegenüber 2011: "Ich bin vom Ausgang der Wahl schlicht und ergreifend enttäuscht." Die SPD habe es nicht geschafft, ihren Anteil am Erfolg der Landesregierung zur Geltung zu bringen. "Wir hatten in Stuttgart Schlüsselressorts, es ist aber nicht gelungen, unsere Erfolge in Prozentpunkte umzusetzen." Seine große Sorge sei nun, "wie es im Landtag eine vernünftige Arbeit geben kann". Bei Redaktionsschluss wusste Kleinböck nicht, ob er noch einmal ins Parlament einzieht. Sollte er es nicht mehr schaffen, bleibt der 63-Jährige das, was er die ganze Zeit über sowieso schon war: Berufsschulleiter in Darmstadt. mwg

Doch auch Sckerl kommt an diesem Abend um die AfD nicht herum. Ihr Wahlerfolg mache ihn betroffen. Aber: „Jetzt müssen wir sie zu einer harten politischen Auseinandersetzung zwingen.“ Doch das kann zumindest warten bis zum nächsten Tag. Jetzt ist für die Grünen erst mal feiern angesagt und für Sckerl das Danken. Zunächst seiner Zweitkandidatin und Wahlkampfmanagerin Fadime Tuncer: „Ohne dich“, sagt der Wahlkreis-Gewinner, „wäre das so nicht möglich gewesen.“ Dann seiner Familie, die im Wahlkampf viel ertragen habe. Und zuletzt dem grünen Kreisverband Neckar-Bergstraße für die Unterstützung: „Ich verneige mich vor euch.“

Dass der 64-Jährige im dritten Anlauf das Direktmandat holt, freut auch Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer: „Das ist eine Belohnung seiner Arbeit im ganzen Wahlkreis.“ Schriesheims Grünen-Ortsvorsitzender Wolfgang Fremgen freut sich ebenfalls – zumal in der Weinstadt jeder Dritte Grün und Sckerl gewählt hat. Doch dass es zur Fortsetzung von Grün-Rot nicht reicht, ist auch für ihn eines der beiden weinenden Augen – neben dem AfD-Erfolg. GLH-Vorstand Egon Müller aus Hirschberg findet es auch schade, dass die Koalition nicht fortgesetzt wird, möchte sich die Freude aber ebenfalls nicht verderben lassen: „Denn der Uli ist kompetent, fleißig und hat im Wahlkampf richtig geackert.“ Ob es jetzt eine Regierung gebe, in der Uli Sckerl Minister werde, will die RNZ abschließend vom Sieger im Wahlkreis wissen. Sckerl lächelt und antwortet: „Ich werde an den Sondierungsgesprächen beteiligt sein. Dann sehen wir weiter.“