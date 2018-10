Ladenburg. (stu) Die Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck (SPD) und Uli Sckerl (Grüne) zogen dieser Tage im Ladenburger Domhof eine "Halbzeitbilanz" der grün-roten Landesregierung. Das Fazit: Viele Ziele konnten umgesetzt werden, an manchen Stellen aber hackt es noch. Vom Bund für Naturschutz und Umwelt (BUND) gab es für die ersten beiden Regierungsjahre aber lediglich ein "befriedigend".

Die beiden Abgeordneten betonten, dass die Mehrheit der Bevölkerung von Baden-Württemberg einer Studie zufolge mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden sei. "Regieren ist nicht einfach", gab Kleinböck aber zu. Einfach sei es nach der Regierungsübernahme in der Tat nicht gewesen, erinnerte sich auch Sckerl. Nach dem ersten Kassensturz seien etwa die Schuldenberge der CDU/FDP-Vorgängerregierung ein "Riesenschock" gewesen: "Eine solch niederschmetternde Finanzlage habe ich nicht erwartet", sagte Sckerl.

Im Laufe des Abends stellten die Abgeordneten dann die wichtigsten Projekte aus den jeweiligen Ministerien vor, wobei sie selbstkritisch feststellten, dass noch nicht alle Ziele umgesetzt wurden: Ein Erfolg der Landesregierung sei es, dass sich etwa das Integrationsministerium der Verbesserung bei der Flüchtlingsunterbringung angenommen habe. Jedem Flüchtling sollen künftig statt viereinhalb Quadratmeter sieben Quadratmeter Wohnfläche zustehen. Als Erfolg wertete Kleinböck auch die Rücknahme der Teilprivatisierung bei den Vollzugsanstalten. Zudem sei das Sozialministerium auf einem guten Weg, die Krankenhausfinanzierung auf sichere Beine zu stellen. Sorgen bereitet dem Sozialdemokraten dagegen die äußere Wahrnehmung der Bildungspolitik. Zwei von drei Baden-Württembergern nämlich finden die Schulpolitik nicht erfolgreich. "Daran müssen wir arbeiten", sagte Kleinböck, der in der Landesregierung der Berufsschulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion ist. Gleichzeitig wies er auf Erfolge wie die Abschaffung der Studiengebühren und die Einführung der Gemeinschaftsschule hin, räumte aber ein, dass die Reformen zu schnell angegangen worden seien

Sckerl bedauerte, dass man beim Thema Energie nicht so schnell vorankomme wie erhofft. "Ohne den Regierungswechsel in Baden-Württemberg hätte es keine Energiewende in Deutschland gegeben", ist er sich aber sicher. Auch auf das Thema "Nationalpark" ging der grüne Landtagsabgeordnete ein: Dieser sei eine Erfolgsgeschichte. Der von der CDU gemachte "Gegenvorschlag" sei schon aus rechtlichen Gründen nicht umzusetzen.

Ein befriedigendes Zeugnis stellte abschließend der Kreisgeschäftsführer des BUND, Tobias Staufenberg, der Landesregierung aus. Bei der Windenergie lobte er die mutigen Schritte, bei der Verkehrspolitik aber trete die Regierung auf der Stelle.