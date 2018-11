Der Button für das Jahr 2014. Foto: Kreutzer

Von Laura Geyer Schriesheim. "Das Straßenfest ist ein Highlight in unserem Veranstaltungskalender", freute sich Bürgermeister Hansjörg Höfer bei der gestrigen Pressekonferenz - auch, wenn es dieses Jahr noch mitten in die Ferien fällt. Ein tolles Programm sei dennoch gemacht worden, und damit übergab er an den "Vorsitzenden der Macher", Karl-Heinz Schulz. Hintergrund INFO Am Stadtbrunnen

Samstag, 6. September

> 10 bis 11 Uhr: Strada Montana

> 11 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Hansjörg Höfer, die Weinhoheiten und den Verkehrsverein

> 11.30 bis 14.15 Uhr: Strada Montana

> 15 bis 16 Uhr: Unkraut Liedermacher

> 16.30 bis 17.30 Uhr: Ballaboys

> 18.15 bis 20 Uhr: Honeywell Bouncers

Sonntag, 7. September

> 11.30 bis 13.30 Uhr: Ottmars Oldies

> 14 bi 14.30 Uhr: Tanzschule Nuzinger

> 15 bis 16.30 Uhr: "Bürgermeister-Gewinnspiel"

> 17 bis 18 Uhr: Musikschule Schriesheim

> 18.30 bis 23 Uhr: Sonny and the Jokebox Im Weindorf

Samstag, 6. September

> 11.30 bis 15 Uhr: Dilsberger Trachtenkapelle

> 15.30 bis 17.15 Uhr: Dietmar Jöst

> 18.30 bis 23 Uhr: Bluejeans

Sonntag, 7. September

> 11.30 bis 14.30 Uhr: Stadtorchester

> 15.30 bis 16 Uhr: Jagdhornbläser

> 16 bis 16.30 Uhr: Kindertanzgruppe des MGV Eintracht

> 16.30 bis 17.30 Uhr: Line-Dancer

> 18.30 bis 23 Uhr: Two Tops

Montag, 8. September

> 11.30 bis 15 Uhr: Rudi Kling

> 19 bis 23 Uhr: T-Band Im Oberen Schulhof

Samstags und sonntags

> 19 bis 23 Uhr: DJ Christian Wilhelm "Jazzpoint"

Samstag, 6. September

> 16 bis 18 Uhr: "Band 54 - Five Four Jazz" unter der Leitung von Olaf Weithäuser von der Musikschule Schriesheim

> 18.15 bis 21 Uhr: "Original Jazzdampfer" unter der Leitung von Freddy Münster

Sonntag, 7. September

> 11.30 bis 13.30 Uhr: "Bluesgosch" Dieter Reinberger mit Jürgen "Mojo" Schulz (Gitarre)

> 16 bis 18 Uhr: "Jazzworld-Duo" Tobias Langguth (Gitarre) und Rainer Pusch (Saxofon)

> 18.15 bis 20.30 Uhr: "Prof. Theo Stemmlers Quintett", Besetzung: Theo Stemmler (Piano), Hans-Joachim Grieb (Kontrabass), Rolf Muffler (Tenorsaxofon), Eugen Fallmann (Schlagzeug), Silvia Brown (Gesang)

Der Chef des Schriesheimer Verkehrsvereins, der das Straßenfest zusammen mit der Stadt veranstaltet, hatte eingangs gute Nachrichten: "Die Flohmarkt-Plätze sind ausverkauft." Gut 350 Stände erwarten die Gäste am Straßenfest-Samstag, 6. September, und auch noch am Sonntag, 7. September. Die Bereiche vor den Geschäften würden dann aber freigehalten, kündigte Schulz an, damit diese beim verkaufsoffenen Sonntag auch draußen Angebote machen könnten.

Der Button ist dieses Jahr auf Anregung von Irmgard Mohr der 30-jährigen Städtepartnerschaft Schriesheim-Uzés gewidmet. In einer Auflage von 300 Stück - "alles Originale", wie Schulz betonte - wird er zu drei Euro am Stand des Verkehrsvereins in der Oberstadt verkauft, ein Glas Schriesecco inklusive.

Aus Uzés kommt auch wie immer Besuch nach Schriesheim: Die Sängerin Régine Pascal aus der Camargue wird in der "Uzés-Taverne" des Partnerschaftsvereins Lieder aus ihrer Heimat zum Besten geben. Außerdem singt sie auf allen Bühnen zwischen den Programmpunkten. Horst Schütze: "Sie hat eine Mordsstimme!"

Auch das restliche Programm kann sich sehen lassen. Samstags spielen am Stadtbrunnen dieses Jahr nur Schriesheimer Bands, erklärte Dominik Morast vom Ordnungsamt. Im Weindorf wollte man auch mal was anders machen und hat die Dielsberger Trachtenkapelle verpflichtet.

Ein "kleines Highlight" wird laut Schütze am Sonntag das Bürgermeister-Gewinnspiel: Hansjörg Höfer tritt an gegen den Oberbürgermeister von Weinheim, Heiner Bernhard, Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just und Michael Kessler, Bürgermeister von Heddesheim. Schütze verriet nur so viel: "Es wird neun Aufgaben geben, und zwar eher körperliche als geistige - wir hoffen, dass sie da besser sind." Das Spiel ist eine einmalige Aktion zum Jubiläumsjahr. Die Zuschauer können auf ihre Favoriten setzen und ein Wochenende in einer der vier Gemeinden sowie "Schriesemer Strahler" gewinnen.

Am Montag will dann Rudi Kling zum letzten Mal beim Schriesheimer Straßenfest spielen. Zum zehnten Mal wird dagegen dieses Jahr die "Bluesgosch" Dieter Reinberger dabei ist - "das ist ja schon Kult, am Sonntagmorgen muss Bluesgosch sein", schmunzelte Eugen Fallmann, der das Jazzprogramm vorstellte. Bei der Professor Stemmler Collegeband am Sonntagabend wird Fallmann selber als Trommler zu hören sein.

Am Ende sprach Morast noch einen weniger unterhaltsamen Aspekt an: Drei zusätzliche Sicherheitsleute würden eingesetzt, um das Problem der "Wildpinkler" in den Griff zu kriegen. "Das hat sich letztes Jahr bewährt", pflichtete ihm der Bürgermeister bei. Und meinte zum Abschluss noch optimistisch: "Wir gehen davon aus, dass der Sommer bis zum Straßenfest zurückkommt."

