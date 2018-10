Schriesheim. (sk) Auf der Karte wirkt die Autobahn wie ein dunkelblauer Strom mit breiten, schlammig-braunen Ufern, die fast bis an die Bebauungsgrenze der Stadt heranreichen. Quer durch die Häuserzeilen ziehen sich fast schnurgerade zwei kleinere "Bäche": So sieht Lärm aus, wenn man ihn kartiert. Die Karte wurde aufgrund von Berechnungen erstellt, die das Büro "Modus consult" anfertigte, Bauingenieur Martin Reichert stellte das Material im Gemeinderat vor.

Nach den Vorarbeiten folge jetzt die zweite Stufe der Lärmaktionsplanung mit dem Ziel, den Lärm langfristig herabzusetzen. Notwendig würden Maßnahmen für Straßen mit Belastungen ab 8200 Fahrzeugen und Schienen mit mehr als 160 Zügen am Tag. Es gebe Erhebungen von Lärm im Zeitraum von 24 Stunden, außerdem zu der Belastung in den Nachtstunden zwischen 22 und sechs Uhr.

Auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Anselm Löweneck erläuterte Reichert, dass dafür zwar gerechnet, aber nicht gemessen wurde: Messungen seien sehr aufwändig und müssten über einen langen Zeitraum hinweg vorgenommen werden. Eine weitere Einschränkung, erfragt von Altenbachs Ortsvorsteher Dr. Herbert Kraus: Begutachtet wurde nur die Kernstadt, nicht die Ortsteile.

Hintergrund 60 Prozent der Bevölkerung, sagt Diplomingenieur Martin Reichert, leiden "extrem" unter Verkehrslärm. Um den langfristig zu reduzieren, sind die Gemeinden aufgrund einer EU-Richtlinie von 2002 (Umsetzung in deutsches Recht von 2005) verpflichtet, Lärmaktionspläne aufzustellen. Schriesheim tut dies in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Hirschberg und Dossenheim. Beauftragt wurde Reicherts Karlsruher Büro "Modus consult", das die Grundlagen erarbeitete: Es stellte die Lärm-Schwerpunkte fest, stimmte sich mit Behörden ab und schlug Maßnahmen zur Lärm-Minderung vor. "Unter 15.000 Euro", sagte Stadtbaumeisterin Astrid Fath auf Nachfrage von GL-Stadträtin Dr. Barbara Schenk-Zitsch, habe die Stadt für diese Dienstleistung ausgegeben. Nach der Offenlage soll die Planung soweit fertig gestellt werden, dass der Gemeinderat den Plan laut Reichert bis "um die Osterzeit" verabschieden kann. sk

Zurück zur Karte: "In der Stadt herrschen gesunde Verhältnisse", wies Reichert auf die zumeist gelben Bereiche hin. Auf die blauen "Bänder", die B 3 und die Talstraße, legte er sein Hauptaugenmerk. In beiden Straßen wurden insgesamt 191 Betroffene ausgemacht, die tagsüber einem Lärm zwischen 70 und 75 dB(A) ausgesetzt sind, was nach geltenden Richtlinien die Schwelle der Gesundheitsgefährdung überschreitet. "Das bedeutet akuten Handlungsbedarf", erklärte Reichert. Nachts, wenn andere Grenzwerte gelten, sind 220 Schriesheimer betroffen, die mehr als 60 dB(A) ertragen müssen.

Soweit es die B 3 betraf, hatten die Anwohner unter der Taktverdichtung durch den zweigleisigen OEG-Ausbau zu leiden, allerdings wurde die Belastung durch die modernen, leiseren Wagen wieder verringert. In Bezug auf den Autoverkehr auf der Landstraße schlug Reichert streckenweise eine Tempo-30-Zone vor. Dr. Barbara Schenk-Zitsch (GL) plädierte für eine Ausweitung dieser Zone bis zur Fußgängerampel am Raiffeisenmarkt und die Prüfung eines Nachtfahrverbots für Lkw.

"Das Thema wurde im ATU bereits ausführlich vorbesprochen, auch das Nachtfahrverbot", kritisierte CDU-Fraktionssprecher Michael Mittelstädt: "Insoweit sind das keine neuen Erkenntnisse." Stadtbaumeisterin Fath habe bereits versprochen, diese Möglichkeit mit den Nachbargemeinden abzuklären. Seine Fraktion würde dem Nachtfahrverbot ihre Zustimmung verweigern, betonte dagegen FW-Sprecher Heinz Kimmel, der an den Anlieferverkehr für die Einzelhändler dachte. Auch Wolfgang Renkenberger (FDP) war skeptisch. Fraktionssprecher Christian Wolf (GL) schränkte ein: "Anlieferverkehr sollte ausgenommen werden vom Nachtfahrverbot." Renkenberger konnte sich wie auch SPD-Fraktionssprecher Rainer Dellbrügge für die Idee, die 30er-Zone zu erweitern, erwärmen, vielleicht auch Richtung Norden.

Für ein Teilstück der Talstraße schlug Reichert Tempo 20 vor, stieß damit aber im Rat auf wenig Gegenliebe. Schenk-Zitsch berief sich auf Angaben ihres Fraktionskollegen Wolfgang Fremgen: Der Fahrlehrer habe erklärt, dass bei 20 Stundenkilometern im zweiten Gang gefahren werde, was mehr Lärm verursache. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist, wenn der Verkehr so dahinschleicht", monierte Dellbrügge, und Kimmel dachte an höhere CO2-Emissionen, Verkehrsdichte und einen längeren Aufenthalt der Fahrzeuge durch die Verlangsamung.

Einhellige Zustimmung gab es für den Vorschlag, streckenweise "Flüsterasphalt" aufzubringen: "Wenn der Tunnel fertig ist, muss die Straße ohnehin neu gemacht werden", bemerkte Löweneck, befürchtete aber durch den Tunnel auch eine "Lärmverschiebung" Richtung Baugebiet "Nord". Die Vorschriften der Verkehrslärm-Schutzverordnung würden sicherstellen, dass in diesem Fall der Lärmpegel deutlich unter den gesundheitsgefährdenden Bereich falle, beruhigte Reichert. Doch die grundsätzlichen Bedenken des CDU-Stadtrats konnte er nicht zerstreuen: "Die Grund-Lärmbelästigung schwappt doch von der Autobahn herüber." Einstimmig beschlossen wurde schließlich das weitere Verfahren: Offenlage des Planentwurfs und Anhörung der Träger öffentlicher Belange.