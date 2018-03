"Risikoreiche Verkehrssituation": Die Anwohner Thomas Bilz, Martin Schmidt und Katja Homann-Webau (v. l.) an der Baustelle des Ärztehauses in der Römerstraße. Foto: Bernhard Kreutzer

Von Carsten Blaue

Schriesheim. Nichts erinnert mehr an das Hotel "Zur Pfalz". Dort, wo es stand, wird ein Ärztehaus gebaut. Ein Ärztehaus mit Tiefgarage. Die Baugrube ist schon ausgehoben. Während weite Teile der Kommunalpolitik die städtebauliche Aufwertung an dieser Stelle priesen, hatte die SPD stets ihre Zweifel. Vor allem wegen der Verkehrssituation rund um die Neubauten versagte sie ihre Zustimmung - auf dem ehemaligen "Pfalz"-Parkplatz entsteht ja quasi das architektonische Pendant zur neuen Immobilie an der Landstraße.

Gerade dieses Haus bereitet auch den Nachbarn gegenüber in der Römerstraße Kopfzerbrechen. Vor allem die Tiefgarage, auf deren Ein- und Ausfahrt die Reihenhausbewohner künftig schauen werden. Das ist aber gar nicht ihr größtes Problem: "Hier entsteht eine absolut risikoreiche Verkehrssituation", sagt Anwohner Martin Schmidt. Mit seinen Nachbarn Katja Homann-Webau und Thomas Bilz erläutert er vor Ort die gemeinsamen Befürchtungen und wünscht sich noch immer, man könne die Tiefgaragenzufahrt an eine andere Stelle verlegen: "Das ist sicher teuer, aber noch möglich. Ich sehe nicht, dass alle Optionen geprüft wurden. Vielleicht besteht dafür ja noch ein Funken Hoffnung." Möglicherweise wäre es ein Kompromiss, die Autos über die Römerstraße in die Tiefgarage ein- und über die Bahnhofstraße wieder auszuleiten, so Homann-Webau.

Auch Bilz will sich mit Gebäudehöhen und Fensteranordnungen, an denen sich die Nachbarn ebenfalls stören, gar nicht lange aufhalten. Er sieht ebenfalls das Gefahrenpotenzial durch die Tiefgaragenzufahrt in der Römerstraße: "Als Fußgänger muss man hier in Zukunft direkt vorbei, weil gegenüber kein Gehweg ist, und die Autos stehen auf den letzten vier Metern der Rampe in einem Neigungswinkel von sechs Grad." Das sorge beim Anfahren nicht nur für Motorlärm. Sondern es sei auch schon schwer genug, das Auto überhaupt kontrolliert, geschweige denn sicher auf die Römerstraße zu bringen, wenn man es darüber hinaus noch mit Fußgängern, Radfahrern und dem Autoverkehr zu tun habe.

Gerade auch Kinder würden hier entlang laufen - sei es zur Schule oder zu den Anlagen der Sportvereine, ergänzt Schmidt. Sie würden den kürzesten Weg in Richtung B 3 und Ladenburger Straße suchen und eben nicht den Fußweg entlang des Appel-Gebäudes in Richtung Bahnhof nutzen. Für Schmidt ist daher klar: "Das gibt hier einen neuen Verkehrsknoten und Unfallschwerpunkt. Durch das Ärztehaus wird der Verkehr in der Römerstraße weiter zunehmen." Schmidt errechnete für jeden Werktag alleine 320 Ein- und Ausfahrten in die Tiefgarage. "Und die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer fährt hier auch keiner", fügt er hinzu.

Darüber hinaus sei die Römerstraße jetzt schon so enorm befahren und komme da gleich nach der Talstraße, so Bilz. Und dann sei die Tiefgaragenrampe auch noch an der Stelle angeordnet, wo die Römerstraße am engsten sei. Eine weitere Befürchtung der Nachbarn: Das jetzt vorhandene Einbahnstraßenschild etwa zwei Meter vor dem Grundstück werde auf den letzten Metern zur Tiefgarage schlicht ignoriert: "Das ist zwar Spekulation", gibt Bilz zu: "Aber möglich wäre es, denn wer fährt denn schon ganz außenrum, wenn er von der Bismarckstraße zum Ärztehaus will?".

Ihre Bedenken haben die Anwohner jedenfalls gleich bei der Offenlage der Planunterlagen für das Ärztehaus bei der Verwaltung vorgebracht. Nicht nur den Verkehr führten sie hier an, sondern auch die Traufhöhenüberschreitung und die Zahl der Vollgeschosse.

Was darauf folgte, war ein reger Briefwechsel mit Behörden. Jedoch ohne ein Ergebnis im Sinne der Nachbarschaft. Es ging los mit einem Schreiben des Landratsamts vom 28. April, in dem die Nachbarn darüber informiert wurden, dass das Ärztehaus gebaut werden dürfe und die Genehmigung dafür erteilt worden sei.

Daraufhin schrieb Schmidt mit Datum vom 22. Mai zwei Briefe. Im einen legte Schmidt gegen die Mitteilung vom 28. April Widerspruch im Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises ein, den das Landratsamt an das Regierungspräsidium (RP) weiterleitete. Darüber informierte das Landratsamt wiederum den Nachbarn in einem Brief vom 30. Juni - und vergaß dabei nicht darauf hinzuweisen, dass die mögliche Zurückweisung eines Widerspruchs durch das Regierungspräsidium für Schmidt mit Kosten verbunden wäre.

Er hat das seinerzeit als Warnung aufgefasst: "Da war herauszulesen, dass ich meinen Widerspruch lieber zurückziehen sollte, zumal über die Höhe der Gebühr gar keine Aussage gemacht wurde." Wohl aber dazu, dass Schmidt Kosten vermeiden könnte, wenn er das RP "unverzüglich" über seine Absicht benachrichtige, den Widerspruch zurückzunehmen.

Den zweiten Brief vom 22. Mai schickte Schmidt an Mannheims Polizeipräsident Thomas Körber. Darin wiederholte der Anwohner die Bedenken der Nachbarschaft und fragte, wie die Polizei dazu kommt, keine Bedenken gegen das Ärztehaus zu haben. Die Antwort des Sachbereichs Verkehr im Polizeipräsidium kam mit Datum vom 23. Juni. Darin heißt es, dass nur in der Römerstraße eine Tiefgaragenzufahrt in Frage komme. Diese sei überdies vergleichbar mit "mehreren anderen Ausfahrten" in dieser Straße. Außerdem seien Fußgänger nicht gezwungen, die Tiefgarageneinfahrt zu passieren, wenn diese fertig sei. Dieser "Gefahrenfaktor" entfalle durch einen Weg zur OEG-Haltestelle über eine neue Grünfläche des Ärztehauses.

Schmidt nennt diese Antwort "frech und ignorant". Es gebe in der Römerstraße keine Ausfahrten ähnlich einer Tiefgaragenrampe, geschweige denn mit Gefälle und ständigem Verkehr. Der Anwohner und seine Nachbarn wollen hinsichtlich des Gefahrenpotenzials nicht schweigen: "Ich bin gespannt, ob die Polizei später auch die Verantwortung übernimmt, wenn hier ein schlimmer Unfall passiert ist."