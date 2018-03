Schriesheim. (cab) In den vergangenen Wochen hat sich vor allem im Branichtunnel selbst einiges getan und etwas weniger davor. Das ist in diesen Tagen anders. Zurzeit wird das zweistöckige, gelbe Baubüro abgerissen. Darin hatten Bauleiter Ralph Eckerle und sein Stellvertreter Volker Staudacker ihre Schreibtische. Doch nicht nur das Regierungspräsidium war hier als Auftraggeber untergebracht, sondern in der Phase des Tunnelrohbaus auch die örtliche Bauleitung der Firma Züblin. Deren Personal ist längst abgezogen worden, sodass das markante Baubüro nicht mehr erforderlich sei, sagt Eckerle gestern auf Anfrage. Deshalb sei er, wie geplant, zu Beginn der Phase für die Tunnelausstattung in ein kleineres Büro umgezogen. Die Flächen der Baustelleneinrichtung rund um das alte Bürogebäude sollen rekultiviert und dann den Eigentümern wieder zur Verfügung gestellt werden. Unterdessen werden im Tunnel die Kabel gezogen. Zudem wird die Energieversorgung installiert und unter anderem auch die Beleuchtung und die Schaltanlagen. Eckerle geht momentan davon aus, dass der Branichtunnel im Juli oder August 2016 fertig sein wird. Foto: Kreutzer