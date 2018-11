Schriesheim. (mwg) Wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten wird der Branichtunnel in Schriesheim von Montag bis Freitag, 20. bis 24. März, jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gesperrt. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in einer Pressemeldung mit. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Talstraße. Die Arbeiten sollen am Freitag, 24 März, bis 5 Uhr abgeschlossen sein.