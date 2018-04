Schriesheim. (cab) Vor gut drei Jahren wurde der "Balancierwald" auf dem Schulhof der Kurpfalz-Grund- und Werkrealschule aufgestellt, seitdem jedoch noch nie genutzt. Ein Bauzaun stand zwischen dem Spielgerät und den Kindern. Bis gestern. Nachdem die Stadt mitgeteilt hatte, dass die Konstruktion aus Holzstämmen vom externen Sicherheitsbeauftragten abgenommen und für sicher erklärt wurde, konnte die Absperrung weg. Darüber freuten sich Elternbeirat und Fördervereinsaktive. Sabine Musseleck sagte: "Endlich hat das hier ein Ende". Ein gutes noch dazu. Dass es jetzt zur Freigabe kam, hat auch viel mit dem 10. Mai zu tun. An jenem Samstag gab es an allen Schriesheimer Schulen den "Schulaktionstag", an dem in den Schulhäusern und in ihrem Umfeld Ehrenamtliches durch Lehrer, Eltern, Schüler und Fördervereine geleistet wurde. Sie strichen Wände, besserten aus, pflegten die Grünflächen oder lackierten die Stämme des "Balancierwaldes", nachdem sie diese abgeschliffen hatten. Dazu Stadtbaumeisterin Astrid Fath auf RNZ-Anfrage: "Die Balken konnten vorher noch nicht bespielt werden, weil die Gefahr der Spreißelbildung zu groß war. Außerdem hatten die Stämme große Fugen." Musseleck sprach nachmittags im Schulhof von "Rissen". Egal, wie man es nennen mag: Ab heute können die Kinder ihren "Balancierwald" erobern, zumal auch die vertikal aufgestellten Holzbalken noch gekürzt wurden, weil sonst ein Fallschutz fällig gewesen wäre. Die Eltern banden um das Holz große Schleifen aus grünem und gelbem Flatterband. Es ist ja quasi auch ein Geschenk. In den Pfingstferien, informierte Musseleck, würden vom 12. bis 14. Juni überdies die Linien auf dem Spielfeld im Schulhof eingezeichnet. An diesem Freitag schon wird Elternbeirätin Christiane Haase in der großen Pause weiteres Spielzeug für die Pausengestaltung überreichen.