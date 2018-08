Schriesheim. (pol/mün) Ein 48 Jahre alter Mann ist am Samstag im Schriesheimer Steinbruch beim Klettern abgestürzt. Nach Angaben der Polizei erlag der Mann am Samstagabend in einem Mannheimer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Kletterunfall soll sich auf der Ebene 3 im Steinbruch ereignet haben. Der Mann sei am Samstag alleine in dem bei Sportkletterern sehr beliebten Gelände unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Abseilen sei es dann zu dem Unfall gekommen. Der Mann sei 20 Meter abgestürzt und habe sich schwerste Verletzungen zugezogen, so die Polizei. Er wurde dann mit einem Hubschrauber in das Mannheimer Krankenhaus gebracht.