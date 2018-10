Edingen-Neckarhausen. (nip) Gereizte Stimmung herrschte in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Weil noch Klärungsbedarf herrschte, wurde der Tagesordnungspunkt über die Neuvergabe der Stromkonzession und die geplante Gründung einer Netzgesellschaft mit den Energieversorgern EnBW und MVV auf Antrag der Grünen vertagt.

Was die Fraktion noch zu klären hatte, durfte sie jedoch nicht erläutern, das ließ Bürgermeister Roland Marsch nicht zu. Es sei Usus, dass vertagt werde, wenn eine Fraktion dies beantrage. Ansonsten müsse man den Punkt aufrufen und in der Beratung offene Fragen klären. Der Ton war gereizt und UBL-Sprecher Hans Stahl fand es "enttäuschend", wie der Bürgermeister hier reagierte. Marsch konterte, auch er sei enttäuscht, wenn er nach drei Sitzungen zum Thema zwei Minuten vor Eintritt in die Tagesordnung von Fraktionssprecher Gerd Brecht erfahren müsse, dass noch Fragen da seien. Das hätte man vor der Sitzung besprechen können.

Stahl forderte, dass Bauanträge künftig im Technischen Ausschuss (TA) behandelt werden, wo sie auch hingehörten. "Heute müssen die Zuhörer fast die gesamte Sitzung abwarten, bis ihre Anträge dran sind." Der TA werde auf diese Weise unterhöhlt und abgewertet. "In der Regel machen wir das ja auch so", entgegnete Marsch.

Auch der nächste Punkt in der mit 20 Themen vollgepackten Sitzung - die Außensanierung vom Schloss in Neckarhausen - blieb nach dreiviertelstündiger Debatte offen. Grund dafür war das neue Zeitfenster, das Sanierungsberater Mario Hägele aus Stuttgart öffnete. Was Hägele vorschlug, klang vernünftig, kam aber für alle Fraktionen kurzfristig und somit überraschend. Zunächst berichtete der Planer über die Schwierigkeiten bei der Sockelsanierung. Wegen mangelhafter Belag- und Untergrundarbeiten ziehen die neu gesetzten Platten schon wieder Wasser. "Der Unterbau ist sehr verdichtet und speichert Feuchtigkeit", sagte er. Selbst an trockenen Tagen seien die Platten feucht, das belegten Fotos. Man komme nicht umhin, eine Drainage einzubauen. Die Kosten hierfür bezifferte er auf rund 50 000 Euro.

Doch dann empfahl er, alle weiteren anstehenden Arbeiten an der Fassade und am Dach - anders als ursprünglich beschlossen - in kurzer Zeit bis Ende 2013 zu stemmen. Das habe den Vorteil, dass das einmal für die Fassadensanierung aufgebaute Gerüst für die umfangreichen Dachdeckerarbeiten inklusive Wärmedämmung genutzt werden könne.

Wirtschaftlich sei es günstiger, "große Brocken" am Stück auszuschreiben, denn dadurch erziele man bessere Preise und eine Ausführung in einem Guss, so Hägele. Für die Nutzer im Schloss sei es wohl auch besser, einen kurzen und schmerzhaften Zeitraffer hinzunehmen, als immer wieder bis ins Jahr 2017, wie einst aus finanziellen Gründen beschlossen, neu anzufangen. Sein Plan sieht vor, nach dem Open Air Kino am 3. August, mit dem Südflügel zu beginnen. In einer zweiten Phase folgt ab 18. März bis Ende September 2013 der Hauptflügel und ab 19. August bis Ende 2013, überlappend also mit Phase zwei, sind der Nordflügel und das Dach an der Reihe.

UBL-Gemeinderat Klaus Merkle äußerte große Bedenken, weil nächstes Jahr das Internationale Deutsche Turnfest sowie die Partnerschafts-Festwoche im Schlosspark über die Bühne gehen sollen. Baustellen seien dabei störend. Michael Bangert (SPD) wollte wissen, wie man das finanziell schultern wolle, wenn man wisse, dass die beiden Schwimmbäder "als große Batzen auf uns zukommen". Bei passender Vorlage hätte man sich über all das vorher unterhalten können, ärgerte sich CDU-Fraktionschef Gerhard Hund. Gerd Brecht (Grüne) sah das genauso und schlug vor, das Thema in die April-Sitzung zu verschieben. "Das überzeugt mich, ich verstehe das auch", sagte Bürgermeister Marsch.