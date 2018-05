Edingen-Neckarhausen. (nip) "Bouler spielen bei jedem Wetter": Diese Feststellung von Gerhard Hund, dem Vorsitzenden des Boule-Clubs Edingen-Neckarhausen (BCEN), war so trocken schlicht wie wahr. Denn es pausenlos regnete beim 36. Schloss-Pokal rund ums Boulodrôme am Freizeitbad und im gegenüberliegenden Schlosshof.

Es war kalt, es war nass und dennoch verzeichnete der Traditionswettbewerb, der vom Deutschen Pétanque-Verband (DPV) wiederum als Master-Turnier klassifiziert worden war, einen regelrechten Ansturm, der die Teilnehmerzahlen aus den Vorjahren noch übertraf.

"Wir haben erstmals die 100er-Marke geknackt, seit es das Turnier als Triplette gibt", merkte Tobias Jakel an. Bei ihm und Clemens Ritter liefen als Turnierleiter in der Eduard-Schläfer-Halle die Fäden zusammen: Immer wieder kamen Spieler, um Ergebnisse zu melden und auf dem bewährten Plan nachzuschauen, wie und wo es für sie weiterging. "Die Resonanz ist überwältigend. Wir haben 106 Teams und somit 22 Mannschaften mehr als im letzten Jahr", sagte Jakel weiter.

Und dabei sei man eher davon ausgegangen, dass es wegen der widrigen Wetterverhältnisse weniger werden würde. "Und übers Wochenende fanden ja schon einige Turniere statt, unter anderem die Damen-Landesmeisterschaften in Feudenheim", kommentierte Ritter. Keinen Hehl aus seiner Begeisterung für das Ranglisten-Turnier für Dreierkombinationen am Neckargestade machte ein älterer Elsässer, der seit Jahren kommt: "Das hier ist alles hochprofessionell und gleichzeitig ganz familiär. Das macht den besonderen Reiz aus."

Überhaupt die Elsässer: Seit Langem schon verbindet die Drusenheimer und den BCEN eine enge Freundschaft, die durch gesellige wie auch sportliche Begegnungen gepflegt wird. Neun Mannschaften stellten allein die Drusenheimer, die im Mannschaftsbus mit 43 Teilnehmern angereist waren.

Dazu kam das Luxemburger Nationalteam, trainiert von Klaus-Dieter Wiebusch, dem früheren deutschen Bundestrainer und fünf Kadermannschaften des DPV um Bundestrainer Stefan Deuer. Zwar mangelte es wetterbedingt ein wenig an Zuschauern, doch wer dabei blieb, erlebte den gesamten Tag über nach der Auslosung der Spieler am Vormittag hochklassige und spannende Begegnungen mit wechselvollem Ausgang.

"Die ersten beiden Spiele haben wir gewonnen", sagte BCEN-Bouler Andreas Ehret am frühen Nachmittag noch zuversichtlich, doch ging der Sieg in den vier ausgespielten Turnieren an andere. Gespielt wurde wie üblich im gängigen Turnier-Modus A-C-B-D, wobei das A-Turnier Daniel Reichert aus Horb, Uwe Annel aus Viernheim und Verena Gabe von den Allstars Rhein-Neckar für sich entschieden und somit den 36. Schloss-Pokal ihr eigen nennen. Im B-Turnier setzten sich Alain Laterza, Adrien Daunois, beide aus Schifflingen in Luxemburg, sowie Claudio Contaddi (Boule d’or Esch) durch. Das C-Turnier gewannen Marcus Faltermann und Florian Hennekemper aus Viernheim mit Daniel Orth aus Schwetzingen. Im D-Turnier dominierten drei Spieler aus Brühl: Pascal Bühler, Sascha Brucker und Simone Kempf.

Abseits der Wettkämpfe auf 40 Bahnen lief im Bewirtungsbetrieb unter Christian Speichers Regie alles rund. Und die würzigen Merguez-Würstchen, die Danielle und Claude Quiri aus Drusenheim mitgebracht hatten, waren auch diesmal wieder restlos aufgezehrt.