Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch nun den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Förderverein Edinger Schlösschen beschlossen: Dieser wird die Gebäudeverwaltung des Schlösschens übernehmen - zunächst für fünf Jahre. Die Vereinbarung (wir berichteten) soll am 1. Januar 2013 in Kraft treten.

Zunächst aber stellte Bürgermeister Roland Marsch das Liegenschaftskonzept der Gemeinde vor. CDU-Fraktionschef Gerhard Hund lobte die "Fleißarbeit" bei der Auflistung von Grundstücken und Gebäuden, die neben der Habenseite auch die Verpflichtungen aufzeige, die die Gemeinde zu erfüllen habe. Da die Kommune nicht auf Rosen gebettet und der Gebäudeerhalt nicht die primäre Aufgabe einer Gemeinde sei, müsse man sich allerdings auch einmal von einem Gebäude trennen können.

Sorge bereitete dem Rat in diesem Zu-sammenhang die Ankündigung der Evan-gelischen Kirchengemeinde Edingen, sich von dem Gebäudekomplex des Kindergartens mit immerhin 100 bis 120 Plätzen im Amselweg trennen zu wollen. "Wenn die wegfallen, müssen wir einspringen", so Marsch.

Da das Ministerium für Infrastruktur Baden-Württemberg ein Sonderförderprogramm für die Verbesserung von Fahrradabstellanlagen entlang er ÖPNV-Haltestellen aufgelegt habe, hat der Gemeinderat beschlossen, einen Zuschussantrag für 30 abschließbare Fahrradboxen zu stellen. Die außerplanmäßigen Kosten beliefen sich auf rund 40 000 Euro, so Marsch. Im Falle eines Zuschusses wären von der Gemeinde 20 000 Euro aufzuwenden. Der Rat genehmigte die Maßnahme und die damit verbundenen Kosten vorbehaltlich eines Zuschusses.

Im Folgenden genehmigte der Gemeinderat die Fortführung des Vertrages der Knopf Druck GmbH über die Herausgabe der amtlichen Mitteilungen sowie eine Beihilfe für den Kleingärtnerverein Neckarhausen für Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rund 2100 Euro.