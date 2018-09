Edingen-Neckarhausen/Bergstraße. (nam/sti) Am Mittwoch gab die Drogeriekette Schlecker eine offizielle Liste mit den Filialen heraus, die deutschlandweit geschlossen werden sollen. Gute Nachrichten für die Bergstraßengemeinden: Die Märkte in Schriesheim, Hirschberg-Großsachsen und Ladenburg bleiben vorerst erhalten. Allerdings wird der Schlecker in der Hauptstraße in Edingen dichtmachen: Am 24. März gehen dort die Lichter aus. Besonders bitter: Der Laden war eine bequeme Anlaufstelle für die Senioren, die gegenüber in den Wohnungen auf dem ehemaligen Hirschareal leben.

Im Ortsteil Neckarhausen hat der Schlecker in der Theresienstraße bereits am 28. Dezember geschlossen. Laut einem Anwohner erfuhren die Angestellten 14 Tage vorher davon. Generell war die Unsicherheit in den vergangenen Wochen groß, ob und wenn ja welche Märkte erhalten bleiben würden. Ende letzten Jahres war die Drogeriekette wegen finanzieller Probleme in die Schlagzeilen geraten und hatte bereits Hunderte Filialen geschlossen. Im Januar ging das Unternehmen aus Ehingen dann in die Planinsolvenz, um Gläubiger zu finden für eine Umstrukturierung: Unrentable Filialen sollten geschlossen, andere umgebaut werden. Doch dem folgte im März der endgültige Schnitt: Der Insolvenzverwalter gab bekannt, dass die Hälfte der rund 6000 Filialen in Deutschland geschlossen, 12.000 Beschäftigte entlassen werden sollen.

Entlang der Bergstraße deutete sich der Schlecker-Schwund schon seit Längerem an. Die Zahl der Märkte wurde in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Eine Filiale in der Weinheimer Innenstadt schloss (dort gibt es mittlerweile zwei neue dm-Märkte), in Ladenburg wurde der Bestand von zwei auf einen Laden reduziert, dort machte die Filiale am Merkurplatz dicht. Es hält sich noch ein Schlecker am Marktplatz, dem aber fehlende Parkplätze und Konkurrenz zu schaffen machen: Im neuen Einkaufszentrum eröffnete wie in Weinheim ein dm-Markt. Und Edingen-Neckarhausen hat nach den neuesten Entwicklungen bald gar keinen Schlecker mehr.