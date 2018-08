Der Saukopftunnel an der B 38 zwischen Weinheim und Birkenau ist ab Sonntagmorgen, 9 Uhr, für den Verkehr wieder voll befahrbar. "Die durch die Unterspülung der Straße entstandenen Schäden auf einer rund 20 Meter langen Strecke innerhalb des Tunnels sind wieder behoben", teilte Matthias Knörzer vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis per Pressemitteilung mit. Der Tunnel musste wegen eines Lecks in der Hydrantenzuleitung und den dadurch entstandenen Schäden am Asphalt am vergangenen Mittwoch gesperrt werden.

Nachdem das Leck am späten Donnerstagabend gefunden und abgedichtet werden konnte, sei am Freitag der Magerbetonmantel um die Leitung wiederhergestellt worden. Anschließend seien die Schottertragschicht aufgebaut und zwei der drei Asphaltschichten aufgetragen worden. Am Samstagvormittag sei die Asphaltdeckschicht aufgebracht worden, die nun 24 Stunden auskühlen müsse. (RNZ/rl)