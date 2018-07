Weinheim. (keke) Erheblicher Frage- und Antwortenbedarf kennzeichnete Anfang der Woche die Informationsveranstaltung zu dem von Weschnitz, Viernheimer-, Händel-, Wormser-, und Mannheimer Straße sowie dem Hauptbahnhof begrenzten Sanierungsgebiet "Westlich Hauptbahnhof". Rund 120 Interessierte waren in die Freudenberg-Schule gekommen, wo neben OB Heiner Bernhard, Erstem Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner, Amtsleiter Sven-Patrick Marx und Adrienne Balmes vom Amt für Stadtentwicklung auch Rainer Meysel und Michael Meyer vom Sanierungs- und Entwicklungsträger Rittmannsberger Architekten (Darmstadt) die Richtung vorgaben.

Kontinuierliche Stadtentwicklung sei wichtig, damit Weinheim lebendig und attraktiv bleibe, begründete Bernhard die Gebietssanierung. Nach der Aufwertung von Altstadt, "Müll" und dem Domizil an der "Alten Lackierfabrik" sei jetzt das Areal westlich des Hauptbahnhofs an der Reihe und solle zu einem lebendigen und qualitätsvollen Quartier werden.

Die Umnutzung der ehemaligen Karrillonschule für VHS, Musikschule und Stadtarchiv in Verbindung mit der für 2017 angedachten Verlagerung des GRN-Betreuungszentrums in die Nachbarschaft der GRN-Klinik eröffne hervorragende Möglichkeiten, so der OB. Stadtgestalterische Mängel und die Belastung durch Auto- und Bahnlärm könnten durch die Sanierung verringert, Grünflächen und Uferbereiche der Weschnitz aufgewertet werden. Die Neuausrichtung der "Nutzungsstruktur mit Schwerpunkt Wohnen" stehe unter dem Leitbild der "Entwicklung eines lebendigen Wohnquartiers an der Weschnitz mit hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität", so Meyer und Meysel.

Dabei denke man an verschiedene Wohnformen. Neben "Familienwohnen", "Betreutem Wohnen" und Ärztehäusern seien auch "experimentelle Wohnformen" möglich. Im unmittelbaren Bahnhofsumfeld könnten sich darüber hinaus "unternehmensorientierte Dienstleistungen" ansiedeln. Bis zu 30 Prozent - maximal 30.000 Euro - an direkter Förderung für Instandsetzungsmaßnahmen sowie bis zu 100 Prozent an steuerlichen Absetzungsmöglichkeiten, verteilt über einen Zeitraum von zehn Jahren, seien möglich, so die Raum-, Umwelt- und Stadtplaner.

Etwa 3,3 Millionen Euro an städtischen Geldern und einen erheblichen Bund-Länder-Anteil "mit der Chance auf weitere Aufstockung" stünden bereit, eröffneten Bernhard und Marx den gut einstündigen Frage- und Antwortmarathon. Nutznießer seien die Bürger. Sie erhielten die Gelegenheit, "Mängel zu beseitigen und bessere Wohnverhältnisse zu schaffen".

Leidtragende seien jedoch die Besitzer von Gebäuden, deren Häuser in Ordnung sind und die trotzdem an den Sanierungskosten beteiligt würden, erhob sich lautstarke Kritik. Die Höhe dieser Kosten vermochte niemand auf dem Podium abzuschätzen. "Das ist Sache von Gutachtern."

Dass sich durch die bauliche Aufwertung des Gebiets auch der Bodenwert erhöhe und dafür gezahlt werden müsse, das sei Bundesgesetz. Klar sei aber auch, dass niemand zu einer Sanierung seines Hauses gezwungen werde. Der Befürchtung, es könne zu Enteignungen kommen, wies Marx zurück. Alle Rechte der Eigentümer blieben gewahrt, es werde zu keinen Eingriffen in den privaten Bestand kommen.

Dass es nach der Schließung der Karrillonschule in diesem Gebiet künftig keine echte Schule mehr gebe, "obwohl junge Familien angelockt werden sollen", kam ebenso zur Sprache wie Ängste, "die Bevölkerungsdichte pro Quadratmeter" durch Hochbauten erhöhen zu wollen.

Einer der wenigen, die die Planung "positiv" sahen, konnte kaum noch warten: "Ich stehe in den Startlöchern. Wann kann ich beginnen?" Noch im September werde das weitere Verfahren im Gemeinderat behandelt. Anschließend müssten die Zeitschiene abgestimmt und ein Sanierungsvertrag abgeschlossen werden. Erst dann könne es losgehen, Marx.