Von Walter Brand

Hirschberg-Großsachsen. Die mehrwöchigen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an der Alten Turnhalle in Großsachsen gehen langsam ihrem Ende entgegen. Am 15. Juni haben sie begonnen. Nun sollen die Arbeiten fristgemäß beendet werden, so dass das Gebäude im November wieder genutzt werden kann. Im Fokus der Sanierungsmaßnahmen standen besonders die sanitären Anlagen, der Küchen- sowie der Heizungs- und Lüftungsbereich. Wärmedämmmaßnahmen und neue dreifachverglaste Fenster sollen zukünftig die energetischen Unterhaltungskosten senken.

Die RNZ wirft einen Blick in die Geschichte des Gebäudes: Es hatte schon zahlreiche Besitzer. Das gesamte Areal mit dem Anbau gehörte vor über 100 Jahren noch zum "Zähringer Hof".

Der Eigentümer Johann Heinrich Müller hatte es als Brennhaus errichten lassen. Hier wurden über viele Jahre hochprozentige Destillate gebrannt. Aber auch Essig und Spiritus wurde hergestellt. Einige Jahre später, im Jahr 1883, richtete Adam Müller, der Sohn von Johann Heinrich Müller, auch eine Presshefefabrik an der Großsachsener Landstraße ein.

Nachdem der Vater verstorben war, nutzte Adam Müller die Räume der Alten Turnhalle für seinen Betrieb. 1895 erfolgte der Umbau der Brennerei, die in späteren Jahren auch als großer Versammlungssaal genutzt wurde. Im Erdgeschoss des großen Anwesens wurde eine Gastwirtschaft eingerichtet, die den Namen "Zähringer Hof" trug.

In diesem Komplex hatte man auch neue Wohnungen im oberen Bereich eingerichtet. Das eigentliche Wohnhaus der Müllers war damals das Gebäude, in dem sich später das Großsachsener Rathaus befand. Nachdem der Ertrag des Betriebes nach der Jahrhundertwende kontinuierlich zurückging, wurde die Produktionsstätte eingestellt und das Anwesen verkauft. Der neue Eigentümer, die Firma Bast AG & Co Nürnberg, Nachfolger der Firma Müller & Feder, verkaufte 1929 das Gebäude an die Gemeinde Großsachsen, die es ab 1930 als Rathaus nutzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwarb die "Süddeutsche Rohtabake" das gesamte Areal vom "Zähringer Hof".

Angrenzend an die Jahnstraße und die Breitgasse befand sich eine kleine Turnhalle, die 1934 eingeweiht wurde und die sich im Besitz des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen befand. Nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges - der Sportbetrieb kam zum Erliegen - machte die "Süddeutsche Rohtabake" dem TVG das Angebot, die kleine Halle an der Jahnstraße mit dem großen Saal, angrenzend an den "Zähringer Hof", zu tauschen.

Nach intensiven Gesprächen wurde man sich 1954 handelseinig. Mit vereinten Kräften, unter der Leitung des damaligen TVG-Vorsitzenden Philipp Johe, ging man ans Werk, um den Saal in eine Turnhalle umzubauen. Doch die Halle war bereits nach einigen Jahren für den Sportbetrieb wieder viel zu klein.

Letztlich kam man zum Entschluss, die Halle von damals 170 auf 330 Quadratmeter zu erweitern. Nach den Umbaumaßnahmen hatte man eine funktionsfähige Halle mit neuen sanitären Anlagen und größeren Umkleideflächen.

1975 fusionierten Großsachsen und Leutershausen zur Einheitsgemeinde Hirschberg. Im Rahmenvertrag wurde unter anderem festgehalten, dass in Großsachsen eine größere Sporthalle gebaut werden soll. Die Einweihung der neuen Sachsenhalle im Jahr 1979 nahm der TVG zum Anlass, die Alte Turnhalle an die "Süddeutsche Rohtabake" zu verkaufen. Mit Unterstützung des neuen Eigentümers und großem Arbeitseinsatz vieler Mitglieder von Vereinen wurde sie in eine Veranstaltungs- und Kulturhalle umgebaut.

Im Jahr 1987 erwarb die Gemeinde das Gebäude mit dem Gelände. Weitere Sanierungsmaßnahmen folgten. Dem Wunsch vieler Bürger, einen geeigneten Veranstaltungsraum in Großsachsen zu schaffen, kam die Gemeinde 1994 nach.

Ein angrenzender Geräteschuppen wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Aufgrund immer knapper werdender Finanzmittel in der Gemeinde dauerte die Umsetzung des Bauprojektes allerdings drei Jahre. Nach der Fertigstellung 1997 verfügte man jetzt über einen Anbau mit Foyer von gut 80 Quadratmetern Grundfläche.

Da die Alte Turnhalle mittlerweile in die Jahre gekommen war, beschloss der Gemeinderat für 2014 eine groß angelegte Sanierung. Hierzu investiert die Gemeinde mehr als 800.000 Euro.