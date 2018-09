Weinheim. (keke) Am 25. September 2010, fünf Tage bevor in der Landeshauptstadt die ersten Bäume für das unterirdische Bahnhofsprojekt "Stuttgart 21" fielen, hatte Wolfgang Dietrich sein Amt als "S 21-Sprecher" angetreten. Mitte der Woche war der 65-Jährige Premierengast des Forums "Forschung und Praxis im WBI-Center" des im Technologiepark Freudenberg angesiedelten Unternehmens "Wittke Beratende Ingenieure" (WBI). Dietrichs Thema: "Stuttgart 21 - ein Jahrhundertprojekt mit vielen Facetten".

1980 in Aachen von Professor Walter Wittke gegründet, basiert ein Tätigkeitsschwerpunkt der weltweit operierenden WBI-Ingenieure auf der Erfassung der Wechselwirkung zwischen Bauwerk und Baugrund. Domäne des seit Dezember vergangenen Jahres im Technologiepark angesiedelten Büros ist die Forschung auf dem Gebiet des Tunnelbaus in quellfähigen Gebirgen.

Die dabei gewonnenen Ergebnisse bilden eine wesentliche Grundlage für die Planung der Tunnel und des Untertagebaus beim Projekt S 21. Neben dem geplanten Stuttgarter Durchgangsbahnhof zählen hierzu zwölf Tunnelbauten mit insgesamt zwei mal 25 Kilometer Länge.

"Die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene ist ohne Alternative": Bei Stuttgart 21 und dem Bau der Hochgeschwindigkeitstrasse "Wendlingen - Ulm" - diese wird ein Teil der Magistrale "Paris - Bratislava" - gehe es um ein Gesamtprojekt, das die Landeshauptstadt in das europäische Schienennetz einbinde. Und nicht darum, Stuttgart ein "neues Bahnhöfle zu bauen", so Dietrich. Bei den Diskussionen, Proteststürmen, Demonstrationen ("Jedes Pseudorisiko wurde zum Skandal erhoben") und der landesweiten Volksabstimmung, die pro S 21 ausfiel, sei "völlig vom Radar verschwunden", wem das Projekt nützt.

Dietrich sieht hier zum Beispiel eine Chance für Stuttgarts Stadtentwicklung. 100 Hektar verödetes Land und damit ein Drittel der Innenstadtfläche könne man für Park- und Wohnlandschaften gewinnen - und zwei bislang getrennte Stadtteile verbinden. Bei Stuttgart 21 handele es sich im Grunde genommen um ein "riesiges Konjunkturprogramm". Drei Viertel der baden-württembergischen Bürger profitierten, etwa in Form besserer Zugverbindungen und kürzerer Fahrzeiten.

Heftig verwahrte sich Dietrich gegen den Vorwurf, die Gelder würden "kannibalisiert". Die voraussichtlichen Mehrkosten seien als "Kostenpuffer" zu verstehen. Ursächlich für die Kostensteigerungen seien unter anderem neue Gesetzesvorlagen wie ein verstärkter Brandschutz und kürzere Rettungszeiten. Einen Vergleich mit der Elbphilharmonie, wo die Kosten zuletzt massiv gestiegen waren, nannte Dietrich "absurd". Allein die durch das Projekt entstehenden, zusätzlichen Steuereinnahmen würden die Ausgaben für das Vorhaben bereits in 29 bis 35 Jahren tilgen.

"Wir befinden uns in einer Phase, die sich vor zwei Jahren noch nicht erträumen ließ", schilderte er die aktuelle Situation. Für Mitte des Jahres ist der Anstich des Fildertunnels im Süden der Landeshauptstadt geplant. Das Technikgebäude wird Ende des Jahres fertig. Dann ist auch der Nordeingang wieder zugänglich. Die Querbahnsteige wurden ohne Zugausfälle verlegt, auf der Neubaustrecke sei man im Zeitplan. Was die Sache, sei die "Gemengelage" innerhalb der "zwei Regierungen in der Landesregierung": Während die SPD frage "Warum baut ihr nicht schneller?", forderten die Grünen "Macht mal langsam!"