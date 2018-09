Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Zu den Brauchtumspflegern gehört in der Gemeinde seit Jahrzehnten der Sing- und Volkstanzkreis (SVK) Leutershausen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die "Heisemer Storchekerwe" zu erhalten und zu veranstalten. Dieses traditionelle Dorf- und Familienfest wurde im Jahr 1986 vom SVK mit Unterstützung der Gemeinde Hirschberg wiederbelebt und hat seither von seiner Anziehungskraft nichts verloren.

Demzufolge wird es am kommenden Wochenende vom 20. bis 23. September bei der "Heisemer Storchekerwe" wieder hoch hergehen. Kerweschlackl Jürgen Gustke hat mit seinen Aktiven ein besonderes Programm zusammengestellt, das für Jung und Alt vieles zu bieten hat.

> Am Freitag, 20. September, wird das Fest durch die IG "Heisemer Storchekerwe" an der Karl-Drais-Schule mit der Schriesheimer "T-Band", um 19 Uhr, bei freiem Eintritt eröffnet. Der Erlös dieser Veranstaltung wird gemeinnützigen Einrichtungen der Gemeinde zugeführt.

> Der Samstag, 21. September, beginnt um 8 Uhr mit dem Flohmarkt auf dem Gelände der Drais-Schule. Um 16 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung der "Storchekerwe" im Kerwedorf, also dem Gelände rund um die Drais-Schule, mit Fassbieranstich durch Bürgermeister Manuel Just, dem Stellen der Kerwefichte mit den Kerwebuwe und Feierlichkeiten bei Kerwekuchen und -wein sowie Böllerschüssen vom Schützenverein Hirschburg. Mit dabei sind auch die "Kerwemädschen" und das Hammelpaar vom letzten Jahr . Für die Kinder und Jugendliche geht um 17 Uhr das "Heisemer Storcherennen" auf den Topfstelzen los. Es können wieder Sachpreise gewonnen werden. Mitmachen dürfen auch Erwachsene. Der Dossenheimer Musikverein wird für die musikalische Unterhaltung im Kerwedorf sorgen.

Wegen der Bundestagswahl kann in diesem Jahr kein Kerwetanz in der Schulaula veranstaltet werden. Dafür spielt ab 19.30 Uhr die Rock-Band "The Blackstones" aus Heidelberg im Kerwedorf. Der SVK Leutershausen und die Interessengemeinschaft "Heisemer Storchekerwe" werden die Bewirtung übernehmen. Der Eintritt ist frei.

> Am Sonntag, 22. September, findet im Kerwedorf ab 11 Uhr ein unterhaltsamer Frühschoppen mit viel Musik durch die "Dossema Schauenburg-Geischda" statt. Der Kerweumzug mit zahlreichen Ortsvereinen und dem Kerwevolk wird sich ab 14 Uhr in Bewegung setzen. Das "Storchekerwe"-Motto lautet auch in diesem Jahr: "In Hause is was los - ma bringe's uff die Strooß". Ab 15 Uhr wird Kerweschlackl Jürgen Gustke vom SVK Leutershausen seine Kerweredd halten und so manches "Heisemer" Lokalgeschehen zum Besten geben. Beim folgenden "Hammeltanz" wird das Hammelpaar 2013 mit Tanz und Böllerschuss ermittelt. Mitmachen kann hier jeder Besucher. Danach gibt es ein buntes Programm mit Musik, Tanz und weiteren Darbietungen.

> Am Montagnachmittag, 23. September, sind ab 15 Uhr die Hirschberger Senioren in die Aula der Karl-Drais-Schule eingeladen. Unter Mitwirkung der Aktiven des Sing- und Volkstanzkreises mit Kinderkreis und dem "Original Odenwaldset" soll es ein vergnüglicher Nachmittag mit Verköstigung und bei freiem Eintritt werden. Gegen Abend klingt die Kerwe im Vergnügungspark und in den Gasthäusern, die zahlreiche Kerwegerichte bereithalten, aus.

Fi Info: Aufgrund der Tiefbauarbeiten in der Großsachsener Straße wird der Kerweumzug am Sonntag, 22. September, umgeleitet. Die Aufstellung erfolgt um 13.30 Uhr am Kapellenweg. Um 14 Uhr wird sich der Umzug ab dem Rathaus in Bewegung setzen. Dieser führt über die nördliche Großsachsener Straße, Eichendorffstraße über die Lindenstraße zur Bahnhofstraße. Danach nimmt der Zug den gewohnten Verlauf über die Haupt-, Fenchel-, Hölderlin-, Raiffeisen,- Bahnhofstraße, Friedrich- , Mozart-, Fenchel- , Hölderlin- und Johann-Sebastian-Bach-Straße direkt zum Kerweplatz an die Karl-Drais-Schule.