Die "Royal Jordanian Falcons" sind Kunstflieger von Jordaniens König Abdullah II. und waren am Samstag Höhepunkt beim Fest des Luftsportvereins in Weinheim. Die Piloten gaben zwei Vorführungen je 20 Minuten, bei denen sie die Kräfte der Physik derart ausreizten, dass sie am Ende schweißgebadet aus ihren Fliegern stiegen. Fotos (2): Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Es ist Punkt 16.30 Uhr, als die "Falken" seiner Majestät abheben. Am Rand des Weinheimer Flugfelds drängen sich am Samstagnachmittag Tausende Zuschauer. Einige sind auf einen Hügel geklettert, andere stehen auf Bierbänken, viele halten Kameras in den Händen.

Hintergrund Erfahrene Kunst- und Passagierpiloten sind auf den Sommerfesten des Luftsportvereins (LSV) willkommen; Halsbrecherische Flugzeugartisten mit Sicherheit nicht. Das verdeutlichte Nicole Allenwald-Ostendorf als LSV-Sprecherin am Samstag auf dem Sommerfest des Vereins. Demnach sind alle teilnehmenden Piloten und Führungs-Fallschirmspringer behördlich verpflichtet, ihren Erfahrungsschatz und [+] Lesen Sie mehr Erfahrene Kunst- und Passagierpiloten sind auf den Sommerfesten des Luftsportvereins (LSV) willkommen; Halsbrecherische Flugzeugartisten mit Sicherheit nicht. Das verdeutlichte Nicole Allenwald-Ostendorf als LSV-Sprecherin am Samstag auf dem Sommerfest des Vereins. Demnach sind alle teilnehmenden Piloten und Führungs-Fallschirmspringer behördlich verpflichtet, ihren Erfahrungsschatz und Trainingsstand offen zu legen - auch die Profis von den "Jordanian Royal Falcons". Jeder Flieger müsse in den vergangenen drei Monate mindestens 13 Starts hingelegt haben, in den vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn sind vier Flüge Pflicht. Die Sommerfest-Flieger hatten laut Verein eine Sondergenehmigung, sodass sie bis auf 100 Meter an den Boden heran fliegen durften. Die Formationsflieger von den "Falcons" mussten mindestens 150 Meter Abstand zur Erde und 350 Meter zum Publikum einhalten. Was bei den klaren Sichtverhältnissen am Samstag kein Problem war. web

Durch die Boxen ist die Stimme eines Moderators zu hören, wenig später ertönt Folkloremusik aus Jordanien: Die beiden je 20 Minuten dauernden Vorführungen der "Royal Jordanian Falcons" bilden am Samstag und am Sonntag die Höhepunkte des LSV-Sommerfests.

Dem Luftsportverein ist es gelungen, die Kunstflieger von Jordaniens König Abdullah II. auf die Altau im Nordwesten der Zweiburgenstadt zu locken (wir haben berichtet).

Die erste "Falkenshow" am Samstag wird heftig beklatscht: "Besonders gut gefallen haben mir die Steilflüge des vierten Solofliegers. Dazu gehören schon Mut und Können, sonst kann man da leicht abschmieren", sagt ein älterer Zuschauer, der mit dem Rad aus der Weinheimer Innenstadt gekommen ist.

Er schätzt ziemlich treffend, dass die Falcons in ihren Extra-300-L-Maschinen mit durchschnittlich 200 Stundenkilometern unterwegs sind - drei von vier Piloten meist parallel zueinander. "In diesen Maschinen sind sie viel näher am Publikum dran als etwa die Jetformation der französischen Luftwaffe", sagt er.

Noch größer ist die Zufriedenheit bei Nicole Allendorf-Ostwald: "Für einen Festsamstag ist heute richtig viel los. Und auch der Infostand zum Land Jordanien wird gut angenommen." Die Pressesprecherin des Vereins hat nicht ewig Zeit. Sie zählt zu den LSV-Kunstfliegern, die während des gesamten Fests als Solisten glänzen. Allendorf-Ostwald, Bernhard Ottot und Udo Lensker sind ausgebildete Kunstflieger: "2006 entstand die Idee, das Fest mit eigenen Kunstflügen zu bereichern", so Allendorf-Ostwald.

Ihre Leidenschaft ist der Segelkunstflug. Mit von der Partie sind aber auch Flieger aus dem ganzen Land: Der Backnanger Uwe Schreyer, zum Beispiel, der seine Loopings mit motorisierten Oldtimern dreht, am Samstag mit einer Pitts Spezial.

Die ganze Zeit über kann man zudem Rundflüge über die Region buchen - und gleich einsteigen. Auch Fallschirmsprung im Tandem wird angeboten. Die Viernheimer Moritz Vogt und Tobias Koch sind Stammgäste auf dem jährlich stattfindenden Fest - und schon mitgeflogen. "Es kostet schon etwas Geld, aber es lohnt sich, die Gegend aus einer neuen Perspektive zu sehen", sagen sie.

Auch ihnen haben die Loopings und Schrauben der "Falcons" gefallen, die in ihren 20 Flugminuten die Kräfte der Physik so sehr ausgereizt haben, dass sie schweißgebadet aus ihren Maschinen steigen: "Das hat es auf dem Fest noch nie gegeben." Weder die Jordanier noch der LSV nehmen Eintritt, eine Vielzahl an Helfern arbeitet an den Ständen und auf den Parkplätzen: Die "Falcons" wollen ihr Land, die Luftsportler ihren Verein repräsentieren. Allendorf-Ostwald: "Auf den Festen können wir zeigen, dass wir ein Teil des kulturellen Lebens in Weinheim sind - und keine fliegende Eliteclique, die nur Krach macht."

Gerade für die Nachwuchspiloten in der 30-köpfigen LSV-Jugend seien Mitgliedschaft und Startmöglichkeiten sehr günstig: "Dafür verlangen wir Engagement, und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen", sagt Allendorf-Ostwald. Der Luftsportverein hat 270 Mitglieder, davon sind 100 aktive Flieger.

Lediglich auf die Olympia Meise - der Segelflugoldtimer schlechthin - mussten die Besucher am Samstag verzichten: Die Windverhältnisse passten nicht.