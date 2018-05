Weinheim-Lützelsachen. (keke) Die derzeit herrschenden winterlichen Verhältnisse und die damit verbundene erschwerte Suche nach Futter lassen viele Tiere ihre Scheu verlieren und die Nähe menschlicher Behausungen suchen. Diese Unvorsichtigkeit wurde Mitte der Woche einem jungen einjährigen Rehböckchen zum Verhängnis.

In der Nähe des Dornbachwegs, einem beliebten "Gassigängerweg" in Lützelsachsen, wurde das knapp einjährige Tier, so Ortsvorsteherin Doris Falter, von einem unbekannten, "nicht angeleinten großen schwarzen Hund" gerissen und tödlich verletzt: "Das Reh hatte keine Chance". Der Hund und sein Besitzer konnten bisher nicht ermittelt werden.

Im Wald herrsche Anleinpflicht, erinnerte Olivier de Bastiani (Freie Wähler) in Richtung der vielen Hundebesitzer, die sich nach seiner eigenen Beobachtung vielfach nicht an dieses Gebot halten. Gerade jetzt, wo sehr viel Jungwild auf Nahrungssuche unterwegs sei, müsse strenger auf Einhaltung dieses Gesetzes geachtet werden.