Von Annette Schröder

Hirschberg-Leutershausen. In den Kirschbäumen raschelt es. Ein Erntehelfer auf einer Leiter ist gerade dabei, die dunkelroten, herrlich süßen Früchte abzupflücken. Am Wochenende hat Obstbaumeister Werner Volk mit seinen Mitarbeitern die Kirschernte gestartet. Dabei gibt es Licht und Schatten. Die frühe Sorte "Burlat", etwas weicher als spätere, mundet hervorragend. Und Werner Volk bestätigt den ersten Eindruck: "Die Qualität ist toll."

Die viele Sonne der letzten Tage hat dem Obst noch einmal einen richtigen Reifeschub gegeben. Und das ist auch gut so, denn die wiederkehrende Kälte in der Blütezeit hat allen Kulturen schwer zu schaffen gemacht. Während dieser Schlechtwetterphasen schläft der Schnapsbrenner sehr schlecht, gibt er offen zu. "Wir sind circa acht Tage später dran als letztes Jahr", sagt Volk.

Mit durchschnittlich 60 bis 80 Prozent Ertrag rechnet der 48-Jährige. Bei den Kirschen fällt er sogar noch geringer aus: nicht mehr als 50 bis 60 Prozent. "Am Steinobst merkt man es extrem", erklärt Volk. Äpfel und Birnen konnte er dagegen ganz gut schützen, indem er acht Mal eine Frostschutzberegnung vornahm. Dabei bringt auf einen Hektar 30 Kubikmeter Wasser aus, es bildet sich eine Eisschicht, die Wärme nach innen abgibt und somit die empfindlichen Blüten schützt. Für die Apfelernte ist also noch alles offen.

Kirschbäume könnte man laut Volk zum Frostschutz zwar "unterkronen". Hier wird das Wasser unter den Bäumen ausgebracht. Allerdings bräuchte er dafür eine große Menge, und eine sichere Angelegenheit ist es auch nicht.

Doch auch ohne Schutz haben einige leckere Kirschen "überlebt". Sowohl sie als auch die Erdbeeren werden gerade geerntet. Ganz sorgsam per Hand holen die Arbeiter die Süßkirschen von den Ästen, lediglich bei den Sauerkirschen wird mitunter ein sogenannter "Schüttler" eingesetzt - aber auch nur bei denjenigen, die für die Industrie bestimmt sind. Während es nun vier Wochen lang tagtäglich frische Süßkirschen auf dem Obsthof Volk gibt, müssen sich Sauerkirschen-Freunde noch etwas gedulden. Die ersten wird der Obstbaumeister voraussichtlich in drei Wochen ernten. Nächste Woche sind dann aber schon Johannis-, Stachel- und Himbeeren fällig.

Wie viel Obstsorten baut Volk eigentlich an? "Alles, was in unseren heimischen Gefilden so wächst", erklärt er lachend. Schwerpunkt bei ihm sind allerdings die Äpfel. Wobei seine Kirschbäume - Volk baut 15 Sorten an - immerhin auf 0,8 Hektar gedeihen. Zwischen fünf und acht Kilogramm Kirschen pro Stunde werden bei einer guten Ernte von den Bäumen geholt. "Bei diesem Behang ist es ungefähr die Hälfte", guckt der Leutershausener stirnrunzelnd auf seine Bäume unterhalb der Schriesheimer Straße.

Besonders bitter findet er es gerade in nicht so guten Erntezeiten, wenn dann auch noch Menschen auf die Idee kommen, das Obst zu stehlen. "Die machen sich nicht klar, dass davon Existenzen abhängen", ärgert sich Volk immer wieder. "Ich hab' kein Problem damit, wenn jemand nur ein paar Kirschen probiert; das haben wir ja als Kinder auch gemacht." Richtig schlimm findet er aber, wenn manche schon mit der dementsprechenden Ausrüstung "anreisen", um das Obst in Massen von den Bäumen zu holen. "Dann ist das Diebstahl für mich", betont Volk.

Was einem Obstbauer auch Kopfzerbrechen bereiten kann: Schädlinge. Bei den Kirschen ist es die Kirschfruchtfliege, die im Obst ihre Eier ablegt. Der Landwirt absolviert nun eine Gratwanderung zwischen strengen Pflanzenschutzmittelbestimmungen und dem Kundenwunsch nach tadellosem Früchten. Während es die Kirschfruchtfliege schon länger gibt, könnte jetzt neuer Ärger drohen - und zwar durch die asiatische Kirschfliege. Die kam bislang zweimal in Deutschland vor, und Volk hofft, dass sie den Weg nicht an die Bergstraße findet. Die Fliege ritzt nämlich die Kirsche auf und ermöglicht so auch anderen Tieren den Zugang zur Frucht.

Aber noch ist sie zum Glück nicht hier, und die dunkelrot glänzenden Früchte laden zum Reinbeißen ein. Hier ist wirklich gut Kirschen essen...