Neben 60 Luther Porträts aus verschiedenen Lebenszeiten ist in der Evangelischen Kirche in Ladenburg auch die "Lutherin" Katharina von Bora zu sehen. Fotos (2): Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Martin Luther ist im Reformationsjahr allgegenwärtig, und in der Evangelischen Stadtkirche in Ladenburg derzeit sogar dutzendfach vor aller Augen. Das gesamte Emporengeländer ist gesäumt mit Luther-Porträts des Pop-Art-Künstlers Kurt Arnold. Sein jüngstes Werk, den vor wenigen Tagen erschaffenen "Luther in Blau" auf der Staffelei neben sich, führte der Hirschberger bei einer Vernissage in die Ausstellung ein.

65 Bilder spiegeln, chronologisch angeordnet, die Lebenszeit Luthers wider. Der Großteil zeigt den Reformator selbst, dazu kommen wichtige Wegbegleiter wie Philipp Melanchthon oder Luthers Ehefrau Katharina von Bora. Vor fünf Jahren hat Arnold die Serie begonnen, die bereits im Herbst vergangenen Jahres, pünktlich zum Lutherfest am 31. Oktober, in der Mannheimer Martin-Luther-Kirche zu bewundern war. "Es war eine wunderbare Stimmung", erinnert sich Kurt Arnold.

Auf den Säulen in der Evangelischen Kirche in Ladenburg platziert, fallen auch Porträts im Rundformat ins Auge - entstanden nach einer Idee von Arnolds Ehefrau, die der Künstler mit vielen Kontrastfarben umgesetzt hat. "Die Schwierigkeit", so Arnold, "beginnt schon mit dem Namen". Der Familienname des Reformators lautete eigentlich "Luder"; erst seit 1517, mit der Verbreitung der 95 Thesen gegen den Ablasshandel, habe er sich "Luther" genannt. In der Familie, die bis ins Jahr 1302 nach Thüringen zurückverfolgt werden könne, haben viele verschiedene Schreibweisen existiert, darunter "Lotter" oder auch "Lauther".

Auf Zeittafeln hat Arnold begleitend die wesentlichen Lebensstationen Luthers festgehalten, darunter das im Jahr 1505 während eines Gewitters abgelegte Gelöbnis, Mönch zu werden, die Priesterweihe 1507 und die 1521 auferlegte Bannbulle, in deren Folge Luther auf die Wartburg gebracht wurde. Dort lebte er als "Junker Jörg" und übersetzte das Neue Testament.

Und wenngleich es sich der Intention nach nicht um eine Verkaufsausstellung handelt, haben zwei Porträts neue Besitzer gefunden; jeweils die Hälfte des Erlöses wurde der Evangelischen Gemeinde gespendet. "Es ist ein schönes Gefühl, etwas Besonderes geschaffen zu haben", sagte Kurt Arnold, der zum Ladenburger Gotteshaus ohnehin großen persönlichen Bezug hat: Hier wurde das Ehepaar Arnold vor 25 Jahren von Pfarrer Eckhard Weißenberger getraut.

Bilder und Worte erwarten den Betrachter hier noch bis einschließlich Sonntag, 9. April, was Diakon Thomas Pilz zum Anlass nahm, Parallelen zwischen damals und heute zu ziehen: "Mit der Reformation beginnt quasi auch explosionsartig die multimediale Welt." Nämlich insofern, als zu dieser Zeit erstmals in der Geschichte der Menschheit Bilder und Wörter sehr schnell verbreitet wurden. "Wir hoffen", sagte Pilz auch hinsichtlich des gesamten Veranstaltungsreigens in diesem Jahr, "dass viele Menschen einen neuen Zugang zum Thema Luther, Reformation und Protestantismus finden."

Nach Ausstellungsende gehen die Bilder auf Reisen, von Mai bis Juli werden sie auf ihrer dann sechsten Station im Roncalli-Haus in Magdeburg gezeigt.