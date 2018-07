Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. Weil er mit einer täuschend echt aussehenden Waffe auf der Straße herumgelaufen ist, hat ein 21 Jahre alter Mann aus Edingen-Neckarhausen in der Nacht auf Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Spezialkräfte aus Göppingen stürmten eine Wohnung, in der sich der Mann laut Zeugenaussagen aufhalten sollte. Dort trafen die Polizisten zwar nur einen Bekannten des 21-Jährigen an. Dieser teilte ihnen aber mit, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um eine Softair-Pistole handelte. Mittlerweile wurde die vermeintlich scharfe Waffe an die Polizei herausgegeben.

Diese Waffenimitate gelten teilweise als Spielzeug und dürfen dann schon von 14-Jährigen gekauft werden. Laut Polizeigewerkschaft sind sie in vielen Kinderzimmern zu finden und verschießen meist kleine Kügelchen - mit Federdruck oder elektronisch.

Hintergrund Waffenrecht: Küchenmesser, Morgenstern und Elektroschocker Ein Küchenmesser mit langer Klinge ist am heimischen Herd völlig legitim. Ist man damit unterwegs, darf sie aber höchstens zwölf Zentimeter lang sein. Am Flughafen wird wiederum aus dem Handgepäck oft schon die Nagelfeile kassiert. Die Regeln, was neben waffenscheinpflichtigen Schusswaffen erlaubt ist, sind [+] Lesen Sie mehr Waffenrecht: Küchenmesser, Morgenstern und Elektroschocker Ein Küchenmesser mit langer Klinge ist am heimischen Herd völlig legitim. Ist man damit unterwegs, darf sie aber höchstens zwölf Zentimeter lang sein. Am Flughafen wird wiederum aus dem Handgepäck oft schon die Nagelfeile kassiert. Die Regeln, was neben waffenscheinpflichtigen Schusswaffen erlaubt ist, sind kompliziert. Eine Auswahl: Softair-Waffen: Bis zu einer Geschossenergie von 0,5 Joule frei verkäuflich. Aber: Man darf sie nicht mitführen. Viele Überfälle wurden mit solchen Waffen verübt - denn sie sehen täuschend echt aus. Elektroschocker: erlaubt mit Prüfzeichen. Verbotene Geräte sind teils als Taschenlampe, Zigarettenschachtel, Schirm oder iPhone getarnt. Schlagring: verboten. Als Accessoire an teuren Damenhandtaschen von Alexander McQueen: erlaubt. Zwei der Täschchen wurden am Münchner Flughafen sichergestellt. Experten gaben sie frei: keine Waffen. Messer: Nach deutschem Recht verboten sind Faustmesser, Fallmesser, Butterflymesser - das sind Faltmesser mit schwenkbaren Griffen - und Springmesser, deren Klinge nach vorne herausschnellt oder die mehr als 8,5 Zentimeter lang ist. Andere Taschenmesser sind erlaubt, auch Einhandmesser, deren Klinge mit einer Hand geöffnet werden kann. Für das Führen braucht es aber eine plausible Begründung. Dolche, Schwerter, Wurfmesser und Säbel: Der Besitz ist ab 18 Jahren erlaubt. In der Öffentlichkeit darf man sie aber nicht mitnehmen, ebenso wie feststehende Messer mit einer Klinge über zwölf Zentimeter Länge. Ein Lippenstift mit Mini-Messerchen drin: erlaubt. Dekorationswaffen: Alte Pistolen, die nicht mehr zum Schießen taugen: erlaubt. Sobald sie wieder funktionstüchtig gemacht werden, hängt es von der einzelnen Waffe ab. Historische Waffen: Morgensterne und Kampfschlegel gab es seit dem Mittelalter. Der mit Zacken versehene Kopf ist an einem Stab oder an einer Kette befestigt. Zur Zierde im Wohnzimmer: erlaubt. In der Öffentlichkeit, auf Volksfesten oder bei Ritterspielen: verboten. Totschläger: Mehr oder weniger die Weiterentwicklung des Morgensterns. Der Federstahl mit Gewicht vornedran bringt durch eine Art Peitscheneffekt die Wucht, einen Schädel zu zertrümmern. Im Internet erhältlich, aber nach dem deutschen Waffengesetz verboten. lsw

Ab welchem Alter eine Softair-Pistole gekauft werden darf, hängt von der sogenannten Bewegungsenergie ab. Das ist die Geschwindigkeit, mit der die Kügelchen aus der Pistole herausgedrückt werden. So kommt es, dass für Softair-Pistolen mit einer besonders hohen Bewegungsenergie sogar ein Waffenschein notwendig ist. "Andere dagegen gibt es auf Jahrmärkten oder Kerweveranstaltungen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim gestern auf Nachfrage.

Zwar können die frei verkäuflichen Waffenimitate nur verhältnismäßig geringe Verletzungen anrichten, wenn man von einem der Kügelchen getroffen wird, so der Polizeisprecher. Besonders gefährlich sind die Softair-Pistolen aber, weil sie den Anschein einer Schusswaffe erwecken. Daher nennt man sie auch "Anscheinswaffen".

Sie sind "in Form, Größe und Farbe den scharfen Schusswaffen so ähnlich, dass eine Unterscheidung nur durch eine genaue und nahe Betrachtung möglich ist", sagte der Sprecher. Menschen, die gar nicht oder nur wenig mit Pistolen in Berührung kommen, dürften aber selbst dann Schwierigkeiten haben, ein Imitat von einer scharfen Waffe zu trennen.

So wurde die Polizei in Edingen-Neckarhausen von zwei Bürgern alarmiert, die die täuschend echt aussehende Softair-Pistole an dem 21-Jährigen bemerkt hatten und dadurch verunsichert waren. Zahlreiche Anwohner bekamen später mit, wie 30 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums in Mannheim das Haus umstellten, in dem sich der 21-Jährige aufhalten sollte, und wie Spezialkräfte dieses stürmten. Während des Einsatzes gingen laut Pressestelle daher weitere Anrufe von verängstigten Bürgern ein.

Um unter anderem solche Situationen zu vermeiden, ist das Führen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit seit 2008 nach Paragraf 42a des Waffengesetztes verboten. Selbst wenn es sich dabei um ein Spielzeug handelt.

Solange die Imitate zu Hause im Kinderzimmer bleiben, ist für den Gesetzgeber demnach alles in Ordnung, werden sie auf der Straße herumgetragen, kann es Ärger geben. "Abgesehen von den unnötigerweise ausgelösten Ängsten und Sorgen wird hier auf unverantwortliche Weise das Sicherheitsempfinden der Bürger beeinträchtigt", so der Mannheimer Polizeisprecher.

Erst am Dienstag hatten die Beamten mitgeteilt, dass man drei 19 Jahre alte Männer ermittelt habe, die Mitte Juni unweit von Edingen-Neckarhausen in Ladenburg, Heddesheim und Schriesheim mit einer Luftdruckwaffe auf Autos, Häuser und einen voll besetzten Bus geschossen hatten. In Ladenburg wurde außerdem ein junger Mann durch Schüsse am Bein verletzt. Gegen die drei Männer ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Aber auch Luftgewehre und Luftpistolen sind je nach Bewegungsenergie frei verkäuflich.

Auf Menschen gezielt oder geschossen hat der 21-Jährige in Edingen-Neckarhausen nach bisherigen Informationen nicht. Er meldete sich am Donnerstagnachmittag von sich aus bei der Polizei und bat um ein Treffen. Welche Strafe auf ihn zukommt, stand gestern noch nicht fest. Ebenso wenig, ob er den Einsatz der Spezialkräfte bezahlen muss. Mindestens aber muss er mit einem Bußgeld rechnen. Weil laut Polizei viele Menschen nicht wissen, dass das Tragen einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit verboten ist, hat man sich 2008 dagegen entschieden, dies als Straftat anzusehen. Wer wie der 21-Jährige mit einer Softair-Pistole außerhalb seiner Wohnung erwischt wird, hat demnach eine Ordnungswidrigkeit begangen.