Bürger bewerten mit Lothar Binding (r.) Themen an der roten Puzzlewand. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding lud kürzlich zum "Polit Puzzle" beim Wochenmarkt ein. Auf dem Marktplatz hatte er außerdem viele Fragen zu beantworten. Die Passanten sollten beim "Polit-Puzzle" eine rote Wand zusammensetzen und gleichzeitig ihre Meinung äußern, welche Themen sie am wichtigsten einordnen. Rund 100 Personen beteiligten sich an der Aktion, deren Ergebnis den Abgeordneten nicht überraschte.

Für die meisten Teilnehmer waren soziale Gerechtigkeit und Mindestlohn die wichtigsten Themen. Jüngere Wähler sprachen zudem die Sicherheit im Internet und die daraus resultierende NSA-Affäre an.

Binding hat das Wahlkampfmotto "Politik mit Fantasie und Verstand" ausgesucht, weil durchdachte Konzepte und Kreativität erforderlich seien, um die Probleme, die die Menschen bewegen, lösen zu können. Dazu zähle beispielsweise der Mindestlohn von 8,50 Euro, den die SPD einführen wolle, wenn sie in Regierungsverantwortung käme. Immer wieder erwähnte Binding, dass jeder Arbeitnehmer in der Lage sein müsse, von seiner geleisteten Arbeit leben zu können. Die SPD fordere außerdem gleichen Lohn für gleiche Arbeit: Bei Männern und Frauen, bei Leiharbeitern und bei der Stammbelegschaft.

Binding wurde auf dem Marktplatz auch oft auf die Bildungspolitik angesprochen, die in den Kompetenzbereich der Länder fällt. Er erläuterte, dass die SPD 20 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung investieren wollen und warb dafür, die Zusammenarbeit von Bund und Ländern gerade in der Bildungspolitik voran zu bringen.