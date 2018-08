Hirschberg. (nip) Im sogenannten "Stalking-Prozess von Hirschberg" hat Staatsanwalt Lars Oltrogge gestern am voraussichtlich vorletzten Verhandlungstag für den über 70 Jahre alten Beschuldigten eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung gefordert. Oltrogge ging damit noch über seine ersten beiden Forderungen von einer zweijährigen Gefängnisstrafe hinaus und begründete dies unter anderem mit einer nochmals gesteigerten Intensität von Taten, die dem Angeklagten gegenüber seiner geschiedenen Ehefrau und auch gegenüber Dritten zur Last gelegt werden.

Zudem habe sich der Beklagte laut Oltrogge auch nach seiner Verurteilung in erster und zweiter Instanz davon nicht beeindruckt gezeigt, habe Zeugen beeinflusst und seiner Ex-Frau weiterhin massiv nachgestellt. Wegen dieser Vorwürfe war der Angeklagte bereits 2013 vom Amtsgericht in Weinheim zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Dagegen legten sowohl der Staatsanwalt als auch der Beschuldigte Berufung ein. Im April 2015 erhöhte das Landgericht Mannheim das Strafmaß auf 18 Monate, musste den Fall aber wegen eines Formfehlers nochmals aufrollen. Seit November sitzt der Angeklagte in der Justizvollzugsanstalt in Mannheim ein.

Eine Haftbeschwerde des Mannes hatte das Oberlandesgericht in Karlsruhe vor Weihnachten abgelehnt. Zu befürchten sei, dass eine reine Verhängung ohne Vollstreckung der Strafe den Beschuldigten nicht von weiteren Taten abhalte.

Staatsanwalt Oltrogge schilderte die schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen auf das Opfer, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machten, sprach von öffentlicher Verleumdung und ehrabschneidenden Unterstellungen, Sachbeschädigungen und der Verbreitung pornografischer Schriften, denen die Ex-Frau ausgesetzt war. Der Beschuldigte selbst hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in der vor Gericht verhandelten Quantität und Massivität stets bestritten. Er sei Opfer eines Familienkomplotts von Frau und Söhnen sowie deren Unterstützern aus dem Ort. Der Staatsanwalt ließ das nicht gelten: Es gebe Zeugen, die seine Nachstellungen und Sachbeschädigungen, vorzugsweise am Fahrzeug der Ex-Frau beobachtet hätten, es gebe Video- und Fotobeweise. Nicht zuletzt habe ihn der Fernsehsender RTL im Zuge seines Sendeformats über Stalking-Fälle auf frischer Tat ertappt. Es könne schon sein, dass die JVA nicht auf den Angeklagten eingerichtet sei - allerdings lasse dessen Verhalten nicht erkennen, dass er "irgendwas gelernt, bereut oder verändert" hätte.

Der sachverständige Gutachter hatte in seiner Stellungnahme von einer "zerrütteten Familie" und einer "entgleisten narzisstischen Beziehungseskalation" gesprochen. Eine Schuldunfähigkeit sehe er nicht. Pflichtverteidiger Christian Wiehe sagte, er habe eingangs die Kompletttheorie seines Mandanten als widerlegt betrachtet, jedoch seien ihm im Verlauf und nach Gesprächen Zweifel gekommen, ob sein Klient nicht doch Recht habe. Er hinterfragte die Glaubwürdigkeit von Zeugen, bemängelte fehlende Beweise und die rüde Behandlung seines Mandanten bei der Festnahme ohne Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand. In der JVA treffe der "greise Intellektuelle nun auf testosterongesteuerte Jungkriminelle", zudem gelte er dort fälschlicherweise als Informant der Justiz. Wiehe plädierte für eine Strafe zur Bewährung, da sein Mandant bei einer Haftstrafe von zwei Jahren seine Versorgungsansprüche als Ruhestandsbeamter verliere. Den Versorgungsaspekt hatte auch Anwalt Michael Möhrig als Vertreter der Interessen der Ex-Frau im Sinn. Ihm schwebte eine Haftstrafe knapp unter zwei Jahren vor. Das Urteil soll am Montag, 16. Januar (Beginn 9.15 Uhr), ergehen.