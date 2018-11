Ein Hingucker beim gestrigen "Pflänzeltag" war der alte Lanz-Traktor im Atrium. Doch nicht nur hier präsentierte sich die Stadt blumig-schön und lockte die Menschenmassen an. Die Fußgängerzone war voll (re. oben). Während die Blumenhändler draußen gute Geschäfte machten (re. unten), waren die Einzelhändler in den Läden nicht ganz so glücklich. Fotos: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Ausgerechnet beim "Pflänzeltag" mit "verkaufsoffenem Erlebnissonntag" legte der Frühling mit einem Aprilwetter-Mix eine Pause ein. Was die Weinheimer "Freizeitgärtner", Straßencafébesitzer und ihre Gäste von außerhalb nicht davon abhielt, die vom "Lebendigen Weinheim" organisierten Angebote zu nutzen, sich mit Blühendem für Haus und Garten einzudecken und mit der neuen Kleiderkollektion auf die kommende Saison einzustimmen.

Eine ganze Menge hatten sich die rund 80 beteiligten Einzelhändler entlang der "Flower-Power-Meilen" Bahnhofstraße und Mittlere Hauptstraße, zwischen Grabengasse, Karlsberg- und Burgenpassage, in der Fußgängerzone mit Modenschau und "Frühlingsnähen für Kinder" wieder einfallen lassen.

Im Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof zeigten sich unter den bereitgehaltenen Pretiosen schon zu morgendlicher Stunde bald große Lücken. Zählen die hier angebotenen Neuzüchtungen und Staudengewächse doch schon seit Langem nicht mehr zu den Geheimtipps, sondern zu gefragten Raritäten.

Die Gastronomie am Marktplatz klinkte sich ebenso ein wie die Jochen-Pöhlert "Pop-Cover-Bands" und "Woinem Brass", die am Dürreplatz spielten. Am Windeckplatz regte neben der "Rollenden Waffel" zusätzlich Caterer Rolf Pflästerer mit Currywurst und Eintopf den Appetit bei den "Sonntags-Shoppern" an.

Natürlich aber waren die meisten gekommen, um sich mit Floristik und Saatgut fürs Osterfest und ein sommerlanges farbenprächtiges Blühen in Haus, Garten und dem heimischen Balkonien einzudecken. Selbst "Bas Grait", das viel fotografierte bronzene Weinheimer Original am Windeckplatz, zeigte sich "um den Hals herum" blumenbekränzt.

Ob Margeritenstämmchen, Duftnelken, pinkfarbene Magnolien oder die Sorten "Clematis Tudor" und "Pink Fantasy": An Anregungen und Kaufanreizen herrschte ebenso wenig ein Mangel wie an der neuen Frühjahrskollektion, die unter anderem "Sentimento", "Schönnatur", "Town & Country", "Englert" und "Azzurro Piú" offerierten. Vor Letzterem sorgte nicht nur "Chef" Pippo auf dem roten Catwalk-Teppich persönlich für die musikalische Unterhaltung zu den von den "Models" Monika, Inge, Julia, Willi und Harald vorgeführten "Hinguckern". Das perfekte Styling von Kopf bis Fuß komplettierten die Schuhhäuser Martin, Hertel und Pellegrino. Unbestritten: Gummistiefel und Handschuhe für die Gartenarbeit sind nicht unbedingt der wechselnden Mode unterworfen. "Sommerauer" hielt sie dennoch in ausreichender Stückzahl vor.

Der "Radhof" nutzte die Gelegenheit zu einem Fahrrad-Flohmarkt von Privat an Privat, während das Radhaus Gerger zum E-Bike-Test einlud, um demnächst mit Motorunterstützung die Landschaft leichter durchstreifen zu können.

Und wie präsentiert sich in den kommenden Monaten das blumig-vielgestaltige Erscheinungsbild von "Blatt und Blüte", im "Pflanzenparadies" und "Blumenatelier" von Weinheim? Ausgesprochene Favoriten gebe es in diesem Jahr keine, kam die Auskunft von den Experten der ZG Raiffeisen, dem Gartenbedarf Krammer und dem Gartencenter Schumacher. Dennoch waren die Farben Rosa und Pink in Verbindung mit Weiß allerorten unübersehbar. Als Blumenmädchen sorgten Lena, Charlotte, Jana und Amelie mit dem Austeilen von Hunderten von Rosen für blumigen Sonnenschein unter der Damenwelt.

"Befriedigend bis weniger zufriedenstellend" lautete das Fazit der Einzelhändler und Verkäuferinnen in den Modehäusern. Der Pflänzeltag halte die Kunden überwiegend "auf der Straße", so die Antworten auf die stichprobenartige Umfrage der RNZ. Wenn jemand in die Geschäfte komme, dann seien das meist nur "Sehleute", die sich informieren wollten: "Die Verkaufsgeschäfte folgen während der Woche."

Der Pflänzeltag stelle auch einen symbolischen Tag für die Zweiburgenstadt dar, hielten OB Heiner Bernhard und Ehefrau Gudrun Tichy-Bernhard beim "ersten Frühlingseis" mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Nicht zu Unrecht bezeichne man die Bergstraße als den "Frühlingsgarten Deutschlands" und Weinheim darin als dessen "Mittelpunkt und schönsten Ort". Was gestern einmal mehr zu beweisen war.