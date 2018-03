Von Stefan Zeeh

Edingen-Neckarhausen. Eigentlich schien bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch der Tagesordnungspunkt "Sanierung des Pavillondachs an der Pestalozzi-Schule Edingen" eine unstrittige Angelegenheit zu werden. Schließlich hatten die Kommunalpolitiker bei einer Ortsbesichtigung vor eineinhalb Monaten die Notwendigkeit einer raschen Dachsanierung festgestellt. Es waren bereits Sofortmaßnahmen veranlasst worden, und laut Beschlussvorschlag der Verwaltung sollte das Büro Schmucker und Partner, das bereits eine Kostenschätzung vorgelegt hatte, auch die Bauleitplanung übernehmen.

Dann hatte allerdings die SPD-Fraktion nur einige Stunden vor der Sitzung einen Antrag eingereicht, in dem sie forderte, auf die "Renovierung des Dachs des Pavillons der Pestalozzischule zu verzichten und stattdessen den Neubau eines Gebäudes ins Auge zu fassen." Zu dieser Ansicht sei die Fraktion zwei Tage vor der Ratsitzung gelangt, da man die vorgelegte Kostenschätzung in Höhe von rund 500.000 Euro als zu hoch ansehe, erläuterte Fraktionsvorsitzender Thomas Zachler.

"Wenn wir das Pavillondach sanieren, steht da immer noch ein Schuppen", so SPD-Gemeinderat Eberhard Wolff. Es müsse weiter in das Gebäude investiert werden. Die halbe Million Euro für das Dach wären daher als ein erster Schritt für einen Neubau anzusehen.

"Diesen Vorschlag kann man als einen Antrag ansehen, muss man aber nicht", sagte Zachler. Man habe damit vor allem den Vorschlag schriftlich festhalten wollen, da bei einer mündlichen Erläuterung während der Gemeinderatssitzung so etwas oft untergehe.

Das Vorhaben der SPD stieß bei Bürgermeister Roland Marsch und den meisten Gemeinderäten auf Unverständnis. "In den letzten Jahren haben wir bereits 450.000 Euro in den Pavillon investiert und dafür Fördergelder bekommen, die wir zurückzahlen müssten, wenn wir den Pavillon abreißen", verdeutlichte Bürgermeister Roland Marsch die Folgen des SPD-Vorschlags.

Hans Stahl, Fraktionsvorsitzender der UBL, konnte dem Antrag ebenfalls nichts Positives abgewinnen. "Sie richten damit ein Chaos an", bat er die SPD-Fraktion, den Antrag zurückzuziehen, da dieser "einen Rattenschwanz an Folgekosten mit sich bringe", denn dann müssten ja auch gleich die Mensa oder die Kindertagesstätte neu gebaut werden. "Wir möchten damit eine Linie in die Planung bringen", verteidigte SPD-Gemeinderätin Irene Daners den Vorschlag. Ein Argument, das Angela Stelling (OGL) durchaus unterstützte.

Auf die Kosten für die Dachsanierung ging schließlich Peter Gärtner vom Planungsbüro Schmucker und Partner ein. Diese seien so hoch ausgefallen, da sie sehr viele Nebenleistungen entá †hielten: So müsse etwa der defekte Blitzschutz erneuert werden, was mit rund 12.000 Euro zu veranschlagen sei. Außerdem bestehe akuter Handlungsbedarf: Die Unterkonstruktion des Dachs sei noch in Ordnung, was in drei Jahren aber nicht mehr unbedingt der Fall wäre - dann sei Gefahr in Verzug.

Der Gemeinderat stimmte dem Beschlussvorschlag der Verwaltung bei einer Enthaltung von Angela Stelling zu. Thomas Zachler betonte aber, dass ein Masterplan für den Bereich "Pestalozzischule, Campus, Amselweg" verfolgt werden müsse. "Hier besteht die Notwendigkeit, ein Gesamtkonzept zu entwickeln", unterstrich auch Bürgermeister Marsch.