Die ersten Gäste feierten am Donnerstag - mit der Freddy Wonder Combo. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Donnerstagabend, wenige Minuten nach halb neun im a-zwei-Keller: Musiker Freddy Wonder grüßt kurz ins Publikum und sagt, dass er sich über die Wiedereröffnung freue - und schon startet seine Combo ihren Auftritt mit dem Song "Baker Street". Dass es sich hier um eine Art Wiedergeburt handelt, wird auf der Bühne nicht weiter thematisiert: Die Nordstadt-Location hatte in den letzten Jahren ein ziemliches Schattendasein gefristet - was sich ändern soll.

Hintergrund > Der 30er Club ist die Partyreihe für Endzwanziger bis Mittvierziger im a-zwei. Auf zwei Dancefloors gibt es erstmals am Donnerstag, 13. April (Einlass: 21 Uhr), unter anderem Ibiza House und Dance Classics ab den 80ern. > Funky B & The Kings of Shuffle wurzeln in Blues, Jazz, Soul und Rock. Sie haben am Samstag, 22. April (Einlass: 19.30 Uhr), Rhythm’n’Blues, dreckige [+] Lesen Sie mehr > Der 30er Club ist die Partyreihe für Endzwanziger bis Mittvierziger im a-zwei. Auf zwei Dancefloors gibt es erstmals am Donnerstag, 13. April (Einlass: 21 Uhr), unter anderem Ibiza House und Dance Classics ab den 80ern. > Funky B & The Kings of Shuffle wurzeln in Blues, Jazz, Soul und Rock. Sie haben am Samstag, 22. April (Einlass: 19.30 Uhr), Rhythm’n’Blues, dreckige Rock’n’Roll-Beats und soulige Balladen auf Lager. > Udo kommt am Freitag, 28. April (Einlass: 19.30 Uhr), ins a-zwei. Zugegeben: Es ist eigentlich Pit Goss, der den echten Udo Lindenberg mimt, zusammen mit der Band Panik Syndikat. web

[-] Weniger anzeigen

Gastronom Joachim Kloé und PR-Experte Sebastian Batzill haben den 400 Quadratmeter großen Eventkeller für fünf Jahre gepachtet. Sie wollen hier ein gediegenes Programm für "Best Ager" - Menschen im "besten Alter" - anbieten. Geplant sind Musik-, Kleinkunst- oder Literaturveranstaltungen. Der Schwerpunkt liegt auf den Monaten, die für Draußenveranstaltungen zu kalt sind.

Neben den öffentlichen soll es hier aber auch geschlossene Veranstaltungen geben: Kloé will Firmen und Privatleuten die Möglichkeit eröffnen, den Keller exklusiv anzumieten: für Geburtstage, Hochzeiten oder After-Work-Partys. Für Hip-Hop-Musik oder Abifeten ist Weinheims Edelkeller dagegen tabu. "Vor rund einem Jahr haben wir gehört, dass die Location frei wird", so Kloé im RNZ-Gespräch. Er nahm Kontakt zur Inhaberfamilie auf und erhielt den Zuschlag. Bereits in diesem Frühjahr sind weitere Musik- und Kulturveranstaltungen geplant. So richtig durchstarten wollen Batzill und Kloé aber erst im kommenden Herbst.

Während man am Donnerstag an Stehtischchen feiert, sind die Pächter auch für Bühnenveranstaltungen mit Reihenbestuhlung gerüstet. Für Firmenevents oder Großereignisse wie die Fußball-WM 2018 halten die beiden auch einen Riesenbeamer vor. In Sachen Verpflegung arbeiten sie mit vier Caterern aus der Region zusammen. Auch der Kontakt zu anderen Weinheimer Lokalitäten stehe, sagt Kloé.

So wollen sich die Neuen nicht gegen Einrichtungen wie die Alte Druckerei, Muddy’s Club oder das Café Central positionieren. "Wir möchten uns integrieren - und zum Beispiel das Thema Kabarett im a-zwei-Keller nicht so groß aufziehen", erklären die Neupächter. Mitmachen wollen sie dagegen beim nächsten Weinheimer Nightgroove. Es gebe schon entsprechende Verabredungen mit Organisator Andreas Barkhausen, sagen sie.

Währenddessen zieht es die ersten Besucher auf die Tanzfläche. An den Stehtischen wippen die Gäste mit, die Freddy Wonder Combo macht Stimmung. "Ich finde die Atmosphäre hier sehr angenehm", sagt die Weinheimerin Monika Bechthold: "Die Mischung aus altem Gemäuer und moderner Location hat mich früher schon angesprochen." Andrea Schons aus Birkenau sieht das ähnlich: "Ich wollte die Combo hören, den Keller und das Konzept kenne ich von Geburtstagsfeiern." Sandra Sefrin aus Viernheim ist das erste Mal hier. "Ich bin wegen der Freddy Wonder Combo da - und weil ich mich an die Partys in der Heidelberger Nachtschicht erinnere", sagt sie. Nun sei Weinheim ihr "Heidelberg-Ersatz".

Info: Tickets und Infos unter www.Nachtleben-Weinheim.de.