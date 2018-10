Im Plouguerneau-Haus in Edingen-Neckarhausen verfolgten Partnerschaftsfreunde die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Zuvor hatten sie auf die "existentielle Bedeutung" des Ergebnisses hingewiesen. Foto: Pilz

Von Annette Steininger und Maren Wagner

Neckar/Bergstraße. Es war kurz nach 20 Uhr am Sonntagabend, als Europa aufatmete. Da lag bei der Präsidentenwahl in Frankreich der parteilose und europafreundliche Emmanuel Macron mit seiner Bewegung "En Marche" uneinholbar vor Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National. Letztere war mit dem Versprechen angetreten, der Europäischen Union den Rücken zu kehren. Sie scheiterte. Man muss nicht nach Berlin schauen, um zu erfahren, wie groß die Erleichterung hierzulande über das Abstimmungsergebnis ist. Entlang des Neckars und der Bergstraße feiern Partnerschaftsvereine den Ausgang der Präsidentenwahl.

Edingen-Neckarhausen: Die Partnerschaft zwischen der Gemeinde am Neckar und Plouguerneau in der Bretagne gilt deutschlandweit als vorbildlich, in diesem Jahr wird das 50. Jubiläum gefeiert. All die Errungenschaften, all die Begegnungen und Beziehungen, die in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut wurden, standen bei der Wahl auf dem Spiel. Nicht umsonst hatte die Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau (IGP) zuvor gemahnt: "Diese Wahl ist für die deutsch-französischen Beziehungen und für Europa von existenzieller Bedeutung." Den Wahlabend verfolgten rund zwei Dutzend Partnerschaftsfreunde im Plouguerneau-Haus, alle seien über das Ergebnis zunächst einmal sehr erleichtert gewesen, sagte IGP-Vorsitzende Barbara Rumer. Einer, der das auch für die französische Seite bestätigen kann, ist IGP-Ehrenvorsitzender Erwin Hund, der gerade in Plouguerneau ist.

Macron erhielt in der Küstenstadt 74,1 Prozent der Stimmen. "Ich denke, dass die Arbeit des Partnerschaftsvereins und die Offenheit gegenüber Europa doch etwas ausgemacht haben", sagte Hund gestern am Telefon. Die Gemeinde um Bürgermeister Yannig Robin hätte unschlüssige Wähler auf Macron umgeschwenkt. Hund erhofft sich vom Wahlausgang mehr finanzielle Mittel für das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), mit dessen Unterstützung die IGP bereits über 3000 Jugendlichen einen Jugendaustausch ermöglichen konnte. "Das DFJW ist voll abhängig von beiden Regierungen", sagte Hund.

Ob das gelingen wird, hängt nun auch von den Parlamentswahlen im Juni ab. Dabei, sagte IGP-Vorsitzende Rumer, wird Macron sicherlich Zugeständnisse machen müssen. Zumal Le Pen gleich nach ihrer Niederlage wieder "zum Kampf" aufgerufen habe.

Hirschberg: Seit etwas mehr als 30 Jahren sind Hirschberg und die französische Gemeinde Brignais, die 15 Kilometer südwestlich von Lyon liegt, miteinander verbunden. Im Oktober wird das Partnerschaftsjubiläum in Frankreich groß gefeiert. Doch auch in Hirschberg gibt es in diesem Jahr einige Veranstaltungen rund um die Partnerschaft wie beispielsweise am vergangenen Sonntag anlässlich des "Europatags". Dafür musste sich die Vorsitzende des Hirschberger Partnerschaftsvereins, Danielle Fouache, ganz schön sputen.

Denn die Französin, die seit 40 Jahren in Deutschland lebt, durfte bei der Präsidentschaftswahl wählen und fuhr dafür noch vor Beginn der "Europatag"-Veranstaltung mit zwei befreundeten Französinnen aus Hirschberg nach Karlsruhe. Um 8 Uhr angekommen, stellte sie fest, dass schon Hunderte darauf warteten, ihre Stimme abzugeben. "Aber die Stimmung war gut", berichtete Fouache, die am Sonntag auch bewusst eine Europa-Fahne an ihrem Balkon aufgehängt hatte. Freundlich fragte sie nach, ob man sie vorlassen könne, weil sie doch die Veranstaltung in Hirschberg vorbereiten müsse. Tatsächlich war das kein Problem. Dennoch hatte sie da schon eine Stunde gewartet.

Dass sie ihre Stimme Emmanuel Macron gegeben hatte, daraus machte sie gestern kein Geheimnis. "Die Hoffnung, die er verbreitet, begeistert mich einfach." Über das Ergebnis habe sie sich "enorm gefreut". Auch die Nachrichten aus der Partnergemeinde bereiteten Fouache Freude: Die Brignairots hatten zu 74,86 Prozent Macron gewählt und zu 25,14 Prozent Marine Le Pen. "Dieses deutliche Ergebnis für Macron zeigt, dass wir hier zusammen auf einer Linie liegen", fand die Partnerschaftsvereinsvorsitzende.